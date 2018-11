Hoe opvoeding van invloed is op antisociaal gedrag bij kinderen

Minder ouderlijke warmte en meer hardheid in de thuisomgeving beïnvloeden hoe agressief kinderen worden en of ze gebrek hebben aan empathie en een moreel kompas, een set kenmerken die bekend staan ​​als gevoelloze emoties (CU), volgens bevindingen van een nieuwe studie. In een onderzoek onder 227 identieke tweelingparen analyseerde het onderzoeksteam kleine verschillen in het ouderschap die elke tweeling ondervond om te bepalen of deze verschillen de waarschijnlijkheid van antisociaal gedrag voorspelden. Ze leerden dat de tweeling die een striktere of hardere behandeling en minder emotionele warmte van ouders ervoer een grotere kans had om agressie en CU-kenmerken te vertonen.

“Een deel van het vroege werk over ongevoelige emoties maakte hun biologische basis, zoals de genetica en de hersenen, gebaseerd op het argument dat deze eigenschappen zich ontwikkelen, ongeacht wat er in de omgeving van een kind gebeurt, dat ouderschap er niet toe doet”, zegt de onderzoeker. “We voelden dat er iets moest zijn dat we konden veranderen in de omgeving dat een gevoelig kind zou kunnen beletten om op weg te gaan naar ernstiger antisociaal gedrag.”

Het werk is het nieuwste in een reeks studies die observatie gebruiken om verschillende aspecten van ouderschap te beoordelen. Het eerste onderzoek, dat een biologische ouder en een kind beschouwde, bevestigde dat ouderlijke warmte een belangrijke rol speelt in de vraag of CU-kenmerken zich voordoen.

Een latere adoptiestudie van ouders en kinderen die niet biologisch gerelateerd waren, leverde consistente resultaten op. “We kunnen het de genetica niet kwalijk nemen, omdat deze kinderen geen genen met hun ouders delen,” zegt de onderzoeker. “Maar het sluit nog steeds niet uit dat iets over de genetische eigenschappen van het kind bepaalde reacties van de adoptieouder oproept.” Met andere woorden, een ouder die warm en positief is, kan het moeilijk hebben om dat gedrag te handhaven als het kind nooit een wederdienst opeist.

Voor 454 kinderen (227 sets van identieke tweelingen) voltooiden ouders een vragenlijst van 50 items over de thuisomgeving. Ze hebben ook hun hardheid en warmteniveau bepaald door 24 uitspraken te beoordelen zoals “Ik raak vaak mijn geduld kwijt” en “Mijn kind weet dat ik van hem/haar houd”. De onderzoekers beoordeelden het gedrag van kinderen door de moeder te vragen over 35 kenmerken met betrekking tot agressie en CU-kenmerken.

“De studie laat overtuigend zien dat ouderschap – en niet alleen genen – bijdraagt ​​aan de ontwikkeling van risicovolle, emotieloze eigenschappen”, zegt de onderzoeker. “Omdat identieke tweelingen hetzelfde DNA hebben, kunnen we er zeker van zijn dat de verschillen in het ouderschap van de ontvangen tweelingen de ontwikkeling van deze kenmerken beïnvloeden.”