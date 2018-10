Hoe je je partner kunt laten zien dat je om hem geeft

In onze primaire relatie willen we allemaal begrepen worden. We willen dat onze partners ons “begrijpen”. Of we nu boos of blij of verdrietig zijn, of we teleurgesteld, opgewonden of ontmoedigd zijn, we willen dat onze partner het accepteert en begrijpt wat we voelen. Maar het blijkt dat belangrijker dan empathische accuratesse – wanneer onze partner een nauwkeurige lezing heeft over onze emoties – het empathische inspanning is – het feit dat onze partner ons wil begrijpen en dat verlangen overduidelijk maakt.

Uit onderzoek bleek dat zowel de tevredenheid van mannen als vrouwen meer werd geassocieerd met een perceptie van inspanning door een partner dan of de partner daadwerkelijk de juiste was in het identificeren van emoties. Dat wil niet zeggen dat empathische nauwkeurigheid geen verschil maakt; inderdaad. Uit dezelfde studie bleek dat relatietevredenheid voor mannen gekoppeld was aan hun eigen vermogen om de positieve emoties van hun partner nauwkeurig te lezen. “Ik zie dat zij/hij tevreden is in onze relatie, wat bijdraagt ​​aan mijn eigen tevredenheid.” Voor vrouwen was de relatietevredenheid gekoppeld aan het vermogen van hun partner om hun negatieve emoties nauwkeurig te lezen. “Ik weet dat hij/zij de moeilijke emoties die ik voel, herkent en begrijpt, wat bijdraagt ​​aan mijn eigen tevredenheid.”

Hoe wordt empathische inspanning overgebracht? Verbale en non-verbale signalen zijn beide betrokken: goed oogcontact, serieus luisteren, houding die aangeeft: “Ik luister en begrijp”, plus woorden als deze:

“Vertel me wat je emotioneel voelt.”

“Praat met me over wat er is gebeurd, zodat ik kan begrijpen wat je doormaakt.”

“Je lijkt niet oké, wat voel je?”

“Ik wil je emoties begrijpen.”

“Ik voel dat er iets met je aan de hand is, kun je met me praten over wat je voelt?”

Voor velen zijn de resultaten van het bovengenoemde onderzoek in eerste instantie verrassend: voelt empathische nauwkeurigheid niet altijd bevredigend? – maar uiteindelijk een bevestiging van wat we weten het belangrijkst is: dat onze partners genoeg geven om de moeite te doen om ons emotioneel te zien en te horen. “Als mijn partner serieus wil zijn in het begrijpen van mijn gevoelens, weet ik dat het ertoe doet.” “Begrijpen is belangrijk en we kunnen er gewoonlijk komen door een gesprek.” Maar wat ik het meest waardeer is dat ik zie dat de interesse er is, dat er een oprechte poging is om te weten en begrijpen wat er met me aan de hand is. ‘