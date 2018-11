Hoe partners in een relatie omgaan met lachen, beïnvloedt hun dagelijks leven

Lachen speelt een belangrijke rol in relaties – of het nu samen wordt gedeeld of wordt gericht op de significante andere. Als partners op dezelfde manier omgaan met lachen of uitgelachen worden, zijn ze meestal heel tevreden met hun relatie. Mensen die bang zijn om te worden uitgelachen, zijn daarentegen vaak minder gelukkig in hun relatie. Dit is ook van invloed op hun partner en hun seksualiteit, concludeert nieuw onderzoek.

Voor de studie werden 154 heteroseksuele paren geïnterviewd. De deelnemers beantwoordden afzonderlijk vragen over hun relatie, bijvoorbeeld over hoe tevreden de partners waren met hun algemene relatie, of het koppel vaak argumenteerde en hoe tevreden beide partners waren met hun seksleven. De onderzoekers hebben ook onderzocht hoe de studiedeelnemers omgaan met gelach en of ze graag lachen om anderen. Voor de daaropvolgende analyse vergeleken de onderzoekers eerst de verklaringen van elke persoon: “We vonden dat partners vaak hetzelfde zijn wat betreft hun individuele kenmerken en ook hun profielen,” vat de onderzoeker samen. Als deze overeenkwamen, hadden de paren meestal meer inhoud in hun relatie dan anderen.

De onderzoekers merkten op dat het provoceren van anderen om je uit te lachen in de eerste plaats positieve effecten heeft: “Vrouwen meldden vaker dat ze tevreden waren met hun relatie en voelden zich meer aangetrokken tot hun partner. Zij en hun partners waren ook vaak even tevreden over hun seksleven. Bang zijn om te worden uitgelachen, heeft daarentegen vaak negatieve effecten: mensen die deze angst hebben, zijn minder tevreden in hun relatie en hebben ook de neiging hun partner te wantrouwen. Dit heeft ook gevolgen voor de partner: mannen zeiden vaker dat ze niet echt tevreden waren met hun seksleven als hun partner bang was om uitgelachen te worden.

De psychologen vonden dit soort onderlinge afhankelijkheid met betrekking tot tevredenheid over de relatie niet als het ging om mensen die anderen graag belachelijk maken. De koppels hadden echter vaker ruzie. “Dat is niet verwonderlijk, aangezien deze mensen vaak te ver gaan en belachelijke opmerkingen maken die vervolgens tot een discussie kunnen leiden”, zei de onderzoeker.

Ongeacht, stellen beide onderzoekers dat het omgaan met lachen en uitgelachen worden op een vergelijkbare manier niet voldoende is om te beoordelen of een relatie “goed” is. Natuurlijk is er meer aan een succesvolle relatie waarin partners geluk ervaren. Maar weten of een van de twee partners in een relatie bang is om te worden uitgelachen, kan nuttige informatie zijn voor relatietherapie. In vervolgstudies proberen de psychologen hun huidige resultaten te combineren met uitspraken van alleenstaanden over hoe ze omgaan met lachen.