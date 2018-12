Hoe reis je alleen?

Als je altijd al alleen op pad wilt gaan, is alleen reizen voor jou misschien ideaal. Plus, het vinden van een vriendin om mee te gaan op reis, kan best moeilijk zijn. Hoewel het in het begin afschrikwekkend kan lijken, kan alleen reizen een van de meest opwindende, oog-openende ervaringen van je leven zijn. Alleen reizen kan je ongelofelijk zelfverzekerd maken. Dit is waar je rekening mee moet houden.

Bekijk de juiste gids

Bepaalde reisgidsen zijn gericht op gezinnen, terwijl andere zich richten op mensen die alleen geïnteresseerd zijn in luxe reizen. Neem een gids als Lonely Planet en je vindt een overvloed aan reizen die erop gericht zijn om de soloreiziger van restaurants tot hotels te plezieren.

Praat met vreemden

We weten dat je moeder je heeft gezegd nooit met vreemden te praten, maar in dit geval weten we zeker dat ze je groen licht geeft. Ten eerste, als je dat niet doet, zal je jezelf heel erg alleen voelen en waarschijnlijk verveeld raken. Natuurlijk gebruik je je instincten en praat je met mensen die warm en vriendelijk lijken. Als je je niet op je gemak voelt om tegen willekeurige mannen te praten, praat dan met een andere vrouw.

Lees ook: Vakantie-etiquette: de do’s en don’ts tijdens reizen in het buitenland

Eet aan de bar

Als je solo reist, is een van de gemakkelijkste manieren om nieuwe vrienden te maken, aan de bar zitten. Waarschijnlijk zitten andere mensen naast je en zien ze je alleen zitten, en zullen ze eerder een gesprek beginnen. Als er niemand anders is, kun je altijd een praatje maken met de barman.

Laat je bling bling thuis

En je dure camera. En overtollige contant geld (tenzij je ergens naartoe reist zoals Cuba, waar het een noodzaak is). Kort samengevat pak licht, vooral als je een reis met meerdere bestemmingen voor de boeg hebt. Behalve dat het vermoeiend is om met meerdere tassen of koffers te lopen, kun je opvallen bij lokale kruimeldieven. Iemand die met meerdere tassen sleept heeft waarschijnlijk een goede buit om te stelen, en je zult niet in staat zijn om al je spullen in de gaten te houden als je naar het toilet moet bijvoorbeeld.

Lees ook: 10 tips voor vrouwen die alleen reizen

Vermijd romantische bestemmingen

Tenzij je een masochist bent, is blijven hangen op een plek die meer bekend staat om zijn romantiek, niet ideaal. Dit is een recept voor rampen. Het nachtleven zal niks zijn ​​en je zult je buitengesloten voelen als je kijkt naar koppels die zich vermaken.

Verblijf in het juiste hotel

Het lijkt misschien niet de belangrijkste overweging, maar laat je niet misleiden! Grotere hotelketens zijn prima bij gelegenheid, maar kleinere hotels zijn je steunpilaar. We raden je aan open te staan voor kleinere door familie gerunde hotels, pensions en zelfs hostels. Deze bieden meer ruimte voor alleenreizenden, serveren vaak ontbijt in gemeenschappelijke ruimtes, wat vriendschappen en gesprekken voor solo-reizigers kan bevorderen.