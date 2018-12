Hoe kan je de slaapkamer van je kind opknappen?

Jaren geleden heb je de slaapkamer van je zoon of dochter met veel plezier een make-over gegeven. Toen zag de ruimte er prachtig uit en was je kind er bovendien erg blij mee. Tegenwoordig is dit anders. De kinderkamer ziet er niet meer zo geweldig uit als voorheen en daarom is je kind niet meer zo blij. De oplossing? Neem de kinderkamer eens goed onder handen.

Het hoeft helemaal niet veel geld te kosten om de slaapkamer van je zoon of dochter eens goed op te knappen. In dit artikel delen we enkele tips om de slaapkamer van je kind een flinke make-over te geven, zonder grote verbouwing en hoge kosten.

Een likje verf of nieuw behang

Door een of meerdere muren in de kinderkamer te verven, krijgt de ruimte een hele andere uitstraling en sfeer. Wil je zeker weten dat je kind zijn of haar nieuwe slaapkamer leuk vindt? Betrek hem of haar dan bij het bepalen van het kleurenpallet. Heeft je kind het liefst een groene slaapkamer en zie jij dit niet zo zitten? Verf een van de muren dan pastelgroen of juist donkergroen. Je kind zal dit hartstikke mooi vinden en jij hebt er ook vrede mee.

Je kunt de slaapkamer ook een andere uitstraling en sfeer geven met een nieuw behangetje. Dit kan behang zijn met een print, maar ook effen behang. En behangen lijkt misschien moeilijk, maar dit valt reuze mee. Op YouTube vind je tal van instructievideo’s die je hierbij kunnen helpen.

Sfeervolle wanddecoratie

Ook leuke wanddecoratie doet veel voor een ruimte. Koop een mooie poster voor je zoon of dochter, investeer in een leuk schilderij of maak een wandschildering als je écht creatief bent. De kinderkamer ziet er direct anders uit.

Een nieuw bed

Slaapt je kind nog in een klein bed? Dan kun je de slaapkamer opknappen door een groter bed te kopen. Heb je niet zo veel ruimte in de slaapkamer? Koop dan geen standaard bed, maar investeer in een hoogslaper. Hier kun je een bureau en/of kast onder zetten, maar ook een echte 'chillhoek' onder maken.



© Petite Amélie

Een opvallende hanglamp

Zelfs iets eenvoudigs als een opvallende hanglamp laat de slaapkamer van je zoon of dochter heel anders ogen. En vind je het leuk om een thema aan te houden bij het inrichten van de slaapkamer? Koop dan een lamp die bij dit thema past. Heeft de kinderkamer een bepaalde kleur, dan zoek je een lamp met een vergelijkbare tint.

Een kleed op de vloer

Tot slot doet een kleed op de vloer ook veel voor de sfeer in een ruimte. En is je kind nog op een leeftijd waarop hij of zij veel met speelgoed op de grond speelt? Koop dan een lekker zacht kleed en je geeft de kinderkamer niet alleen meer sfeer, maar je creëert bovendien een leuke speelruimte.

