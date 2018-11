Hoe kan je tekens uit het universum herkennen?

Heb je ooit het gevoel dat het universum je iets probeert te vertellen, maar begrijp je de boodschap gewoon niet? Vind je dat je op zoek bent naar antwoorden op vragen in je leven en nooit een oplossing vindt? Je zou je zo kunnen voelen omdat je je niet volledig bewust bent van de ‘taal’ van het universum. De antwoorden liggen waarschijnlijk recht voor je neus. Het universum stuurt ons de hele tijd tekens. We herkennen ze alleen niet altijd. Hier zijn enkele tips over hoe je deze tekens kan herkennen.

Ontwikkel het verlangen om te ontvangen

Dit is een waardevol en toch vaak over het hoofd gezien uitgangspunt voor elke vorm van levensverkenning. Soms stellen we vragen terwijl we tegelijkertijd enige bezorgdheid over de antwoorden houden. Bij het stellen van vragen aan het universum, wordt deze bezorgdheid genoteerd. Als je niet klaar bent om te ontvangen, doe je dat niet. Wees eerlijk tegen jezelf en over de vragen die je hebt in het leven. Ben je bereid om te veranderen? Ontwikkel een oprecht verlangen om van het universum te horen. Wees bereid om de antwoorden te accepteren, ongeacht hoe of door wie ze komen. Je ontvangt mogelijk antwoorden van een onbekende, een onwaarschijnlijke bron, een willekeurige gebeurtenis of zelfs een reclamebord. De mogelijkheden zijn eindeloos. Je moet het echter echt opzoeken voordat het aan je zal worden onthuld.

Let goed op

Het universum kan op allerlei manier met je spreken. Een persoon kan bijvoorbeeld langskomen met een T-shirt met een bepaalde zin erop. Misschien zie je patronen in de omgang met de mensen in je leven, zoals gesprekken over een specifiek onderwerp waar je een paar dagen aan blijft denken. Let dus goed op. Je zult je het misschien niet altijd realiseren, vooral niet als je midden in de strijd zit. Besteed meer aandacht aan wat je ervaart. Waarom een ​​vraag stellen, om het antwoord gewoon te negeren? Bekijk je omgeving tijdens deze tijden van zoeken iets beter. Je zult misschien verbaasd zijn over wat je te wachten staat als je echt oplet.

Onthoudt terugkerende ervaringen

Naarmate je meer aandacht gaat besteden aan de gebeurtenissen en prikkels in je leven, kun je enkele herhalingen merken; onthoudt ze. Deze herhalingen komen niet voor niets. Stel dat je bijvoorbeeld op zoek bent naar een nieuwe baan. Je hebt geen geluk en je begint je een beetje zorgen te maken over de situatie. Om de een of andere reden kom je erachter dat je constant op de meest willekeurige plaatsen dezelfde persoon in de stad tegenkomt. Je merkt misschien iets over deze persoon, of het nu gaat om de kledingstijl of het kapsel, of misschien iets genuanceerder. Op een dag raak je toevallig in gesprek en kom je erachter dat hij of zij werkt in een fantastisch bedrijf dat momenteel personeel zoekt. Dit is een voorbeeld van synchroniciteit. Hoewel dit een hypothetisch scenario is, zijn dit het soort situaties dat de tekenen van het universum blijken te zijn. Soms worden deze berichten herhaaldelijk verzonden totdat we ze door hebben. Dus let op, noteer en begin met het ontgrendelen van die verborgen mogelijkheden in de terugkerende ervaringen van je leven.

Stel je gevoeligheid fijn af

Om meer bewust te worden van de tekenen uit het universum, moet je meer aandacht aan jezelf besteden. Onthoud dat jij en het universum één zijn. Zelfs als je het niet begrijpt, zal je worden gewaarschuwd door een hogere macht dat er iets belangrijk is aan het voorval, de persoon of het symbool. We hebben allemaal onze eigen niveaus van bewustzijn. Deze vaardigheid kan door iedereen worden ontwikkeld door zelfreflectie en meditatie. Hoe meer je jezelf toestaat af te stemmen op je intuïtie en innerlijke wereld, des te luider en duidelijker wordt je dialoog met het universum.

Geef je over

Zodra je de tekenen om je heen begint te herkennen en ermee bezig bent, onthoud dan dat je de kracht hebt om te zien wat je maar wilt zien. Als je wilt dat het universum iets zegt, buig je het om aan je wens te voldoen. Dit is misschien niet het universum dat tegen je spreekt. Om dit probleem te voorkomen, moet je je volledig overgeven. Als je een antwoord of een handtekening van het universum op een specifiek onderwerp wilt, moet je je persoonlijke investering in het antwoord vrijgeven. Sta gewoon toe dat het komt. Als je het echte echt wilt ervaren, sta dan toe dat de ervaring belangrijker is dan het antwoord dat je eraan ontleent. Probeer niet om woorden in de spreekwoordelijke mond van het universum te plaatsen. Als je op zoek bent naar antwoorden, dan heb je niet de antwoorden. Houd dat in gedachten en geef je over.

Maak het teken niet moeilijker dan het is

Je kunt verdwalen als je de waarheid opzoekt. Mogelijk ontvang je een teken maar blijf je verder zoeken in plaats van het bericht te ontvangen. Als het universum je vertelt “naar links te gaan”, hinder dan niet door te proberen te achterhalen waarom en hoe en wanneer je moet afslaan. Doe het gewoon!

Ontvang volledig

Je bent altijd in gesprek met het universum. Soms kan een diepgaand moment van realisatie of een teken slechts een deel van de boodschap zijn. Blijf ontvangen. Onthoud: als je het weet of moet weten, dan doet je dat. Er zal geen verwarring of twijfel bestaan ​​over wat er wordt gezegd. Zoek naar dit soort relatie met het universum en het zal het zeker ondersteunen. Vertrouw op de bron, binnen en buiten jezelf. Tekens moeten niet dubbelzinnig zijn, ook al lijken ze dat in het begin. Zoek en vind, ontvang dan volledig, om je waarheid te vinden.

Het herkennen en ontvangen van informatie door tekens hangt af van bereidheid, oprecht zoeken en gewoon luisteren. Het universum is er altijd om ons te helpen, dus laat het helpen, en let op wat het je vertelt.