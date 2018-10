Hoe veilig te blijven op vakantie

Vakanties zijn de leukste tijd van het jaar; iets waar we weken en zelfs maanden naar uit kijken. Het laatste dat je wilt doen, is je zorgen maken of je wel of niet veilig bent op de bestemming waar je naartoe gaat. De waarheid is dat het niet uitmaakt waar ter wereld je bent. Of je nu thuis bent of aan de andere kant van de wereld. Er is overal risico aanwezig. Maar hier hebben we wat tips over hoe je veilig kunt blijven op vakantie.

Contant geld – Draag nooit grote hoeveelheden contant geld bij je tijdens je vakantie. Neem gewoon mee wat je nodig hebt en zet de rest veilig in een kluis in het hotel. Of gebruik je bankpas (indien mogelijk) of een credit card.

Tassen – Zorg dat je een veilige handtas bij je hebt en houd deze altijd bij je in de buurt. Zet geen portemonnee in je zak om het zakkenrollers gemakkelijk te maken.

Alcohol drinken – We gaan allemaal op vakantie om een ​​leuke tijd te hebben, maar weest altijd alert als je drinkt. Houd je drankje in de gaten en laat het nooit onbeheerd achter. Drink ook niet teveel, omdat dit je een gemakkelijk doelwit voor diefstal kan maken.

Taxi’s – Zorg er altijd voor dat je een taxi neemt waarvoor een vergunning is verleend. Een goede tip is om een ​​prijs te bepalen voordat je vertrekt om te voorkomen dat je wordt opgelicht. Als de taxi een meter heeft, zorg er dan voor dat de bestuurder deze in werking heeft.

Laat ramen en deuren niet open – bij warm weer kan het erg verleidelijk zijn om een ​​raam of deur open te laten om je hotelkamer koel te houden terwijl je weg bent. Slecht idee, vooral als je kamer op de begane grond ligt. Zet de airco of ventilator aan zodra je terug bent of vraag om een ​​kamer op een hogere verdieping voor een beetje extra beveiliging als dat nodig is.

Geen bezittingen vertonen – Wees verstandig wanneer je je gloednieuwe camera flitst en mensen met je nieuwste gadgets verrast. Natuurlijk verberg je ze ook niet, maar upload je foto’s mogelijk aan het einde van elke dag, voor het geval dat.

Gebruik je gezonde verstand – de kans is groot dat je tijdens je vakantie geen problemen zult tegenkomen, maar gebruik altijd je gezonde verstand. Als een bepaalde situatie niet goed voelt of is, loop dan weg en ontwijk het. Het is waarschijnlijk het beste om te doen.

Reisverzekering – En om alle redenen te dekken, zorg ervoor dat je het land nooit verlaat zonder een goede reisverzekering af te sluiten. Je weet nooit wat er zou kunnen gebeuren, dus het is het risico niet waard. Reis met extra gemoedsrust wetende dat je gedekt bent mocht een ongelukkige situatie zich voordoen.

Maar het belangrijkste? Veel plezier! Als je deze eenvoudige stappen hierboven volgt, hoef je je geen zorgen te maken over je vakantie. Haal het meeste uit je vrije tijd en geniet van een fantastische vakantie.