Hoe vermijd je het opvoeden van een materialistisch kind

Als je een ouder bent, ben je misschien bang dat het materialisme bij kinderen in de lift zit. Volgens onderzoek is materialisme gekoppeld aan een aantal psychische gezondheidsproblemen, zoals angst en depressie, evenals zelfzuchtige houding en gedrag. Maar er is goed nieuws. Een nieuwe studie suggereert dat sommige opvoedingsmethoden de materialistische tendensen van kinderen kunnen beteugelen.

“Onze bevindingen tonen aan dat het mogelijk is om het materialisme bij jonge consumenten te verminderen, evenals een van de meest voorkomende negatieve gevolgen (niet-vrijgevigheid) met behulp van een eenvoudige strategie – het bevorderen van dankbaarheid voor de dingen en mensen in hun leven,” zegt de onderzoeker van de studie.

Na het bestuderen van meer dan 900 adolescenten van 11 tot 17 jaar, vonden de onderzoekers een ​​verband tussen het bevorderen van dankbaarheid en de effecten ervan op materialisme, wat suggereert dat het hebben en uiten van dankbaarheid mogelijk het materialisme kan verminderen en de vrijgevigheid onder adolescenten kan vergroten.

Het team onderzocht 870 adolescenten en vroeg hen om een ​​online achtpuntsmaatstaf van materialisme te voltooien die de waarde beoordeelt die op geld en materiële goederen wordt geplaatst, en een waardering van vier punten van dankbaarheid om te beoordelen hoe dankbaar ze zijn voor mensen en bezittingen in hun leven.

De onderzoekers voerden vervolgens een experiment uit bij 61 adolescenten en vroegen hen dezelfde dankbaarheidsmethode met vier items in te vullen uit de eerste studie en een materialismemeter van acht items. De adolescenten werden willekeurig toegewezen om een ​​dagboek gedurende twee weken bij te houden. Eén groep werd gevraagd om op te nemen voor wie en wat ze elke dag dankbaar waren door een dankbaarheidsverslag bij te houden, en de controlegroep werd gevraagd om hun dagelijkse activiteiten vast te leggen.

Na twee weken werden de verslagen verzameld en voltooiden de deelnemers dezelfde dankbaarheid en materialisme maten als voorheen. De kinderen kregen toen 10 $1 rekeningen voor deelname en vertelden dat ze al het geld konden houden of een deel konden doneren aan een goed doel.

Uit de resultaten bleek dat deelnemers die werden aangemoedigd om een ​​dankbaarheidsjournaal bij te houden een significante afname in materialisme en een toename in dankbaarheid lieten zien. De controlegroep, die het dagelijkse activiteitenjournaal bijhield, behield de niveaus van dankbaarheid en materialisme van vóór het journaal.

Bovendien was de groep die een dankbaarheidsverslag bijhield genereuzer dan de controlegroep. Adolescenten die in de experimentele groep zaten, schreven over wie en waar ze dankbaar voor waren en schonken meer dan twee derde van hun verdiensten. Degenen die in de controlegroep zaten en eenvoudigweg schreven over hun dagelijkse activiteiten, doneerden minder dan de helft van hun inkomsten.

“De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat hogere niveaus van dankbaarheid worden geassocieerd met lagere niveaus van materialisme bij adolescenten in een breed scala van demografische groepen,” merkt de onderzoeker op.

De auteurs suggereren ook dat het materialisme kan worden beteugeld en dat dankbaarheid kan worden versterkt door een dagelijkse dankbaarheidsreflectie rond de eettafel, waarbij kinderen en adolescenten posters maken van waar ze dankbaar voor zijn, of een ‘dankbaarheidspot’ houden waar kinderen en tieners iets noteren waar ze elke week dankbaar voor zijn, terwijl ze het materialisme tegengaan.