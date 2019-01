Hoe weet je of je iemands rebound bent?

Je hebt een leuke man ontmoet. Hij heeft alles waar je op zoek naar bent, en hij lijkt je leuk te vinden. Er is slechts één probleem. Hij komt net uit een langetermijnrelatie. Als je uitgaat met een man die net uit een relatie komt, heb je de kans om met een gebroken hart achter te blijven. Mannen zijn, vaker dan vrouwen, vatbaar voor een rebound na een break-up. Je moet er dus snel achter komen als zijn gevoelens voor jou echt zijn, of als je slechts de rebound bent die een gat in zijn leven vult. Hier enkele tekens waar je op moet letten.

Rebound-relaties bewegen zich in een vreemd tempo

Hij vertelt je binnen twee weken dat hij van je houdt, stelt voor om binnen een maand samen te wonen, en toch heb je ondanks alle grootschalige affecties het gevoel dat je nooit echt de tijd hebt genomen om elkaar te leren kennen. Als dit het geval is, kan het zijn dat je partner probeert dingen te haasten om terug te gaan naar waar hij was met zijn ex.

Hij houdt van publieke vertoningen van genegenheid

Als elke seconde van je tijd samen wordt geüpload naar zijn sociale media en je merkt dat je wordt meegesleept naar feesten en openbare evenementen (vooral waar zijn ex aanwezig is), kan dit een teken zijn dat hij je ziet als een meer ego-ondersteunende trofee dan een geliefde.

De manier waarop hij je behandelt wisselt

Een dag is hij constant op zijn telefoon, kijkt nutteloos televisie, en gaat hij elk gesprek uit de weg. De volgende dag, belt hij je laat ’s avonds op smekend om je gezelschap, verklaart hij je eeuwige liefde, en klampt hij zich de hele nacht wanhopig aan je vast. Als dit een regelmatig verschijnsel is, is de kans groot dat er meer aan de hand is dan op het eerste gezicht lijkt.

Hij praat veel over zijn ex … veel

Deze is misschien te voor de hand liggend om op te noemen, maar omwille van de volledige duidelijkheid: als je partner niet ophoudt met praten over zijn ex, is hij niet over haar heen. Ongeacht of hij haar de hemel in prijst, de verschillen tussen jullie twee bespreekt of haar vervloekt, het feit blijft dat hij voortdurend aan zijn vorige relatie denkt, wat niet veel goeds voorspelt voor de uitkomst van je huidige relatie.

Wat moet je doen als je deze gevreesde rebound-relatietekens hebt gezien?

Als je de situatie hebt onderzocht en je innerlijke stem heeft afgeleid dat je in feite een vervanging bent voor zijn ex, is het misschien wel tijd om weg te lopen. Maar dat wil niet zeggen dat ware liefde niet kan groeien van onrust.

In plaats van conclusies te trekken, als je vindt dat je nieuwe partner voortvluchtige emoties voor zijn ex heeft, is de beste aanpak om met hem te gaan zitten, de rebound-tekens die je hebt opgemerkt te bespreken en hem te vragen wat zijn werkelijke bedoelingen zijn. Het is altijd een goed idee om eerst te communiceren, voordat je er een eind aan maakt.