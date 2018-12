Hoe werkt overstappen op het vliegveld?

Het kan tijdens een reis wel eens voorkomen dat je moet overstappen op een ander vliegtuig. Voor degene die vaker vliegen is dat iets wat er doorgaans bij hoort. Maar wat nou als je nog nooit bent overgestapt? Dan is het fijn om alvast wat informatie hierover op een rijtje te hebben. Want hoe werkt dat overstappen eigenlijk? En hoeveel tijd heb je nodig?

Waarom overstappen?

Wanneer je geen directe vlucht boekt maar eentje met een tussenstop dan betekent het dat je moet overstappen op een ander vliegtuig. Dat kan te maken hebben met de duur van de vlucht, zo kun je alleen maar met een tussenstop naar Australië vliegen. Je hebt dan alsnog een lange vlucht, maar wel eentje met een onderbreking. Het kan ook zijn dat je moet overstappen omdat er geen rechtstreekse vluchten gaan of omdat dit voor jou voordeliger is qua ticketprijs.

Hoe werkt het overstappen?

Wanneer je incheckt ontvang je vaak al meerdere vliegtickets. Daar staan doorgaans ook al de gates op of je moet het opzoeken via een van de borden op de luchthaven. Check je ook bagage in dan is het handig om even na te vragen of je vanuit het ene vliegtuig direct door kunt naar de ander of eerst je bagage moet ophalen. Vliegvelden hebben altijd een heleboel informatieborden en meestal wijst het zich vanzelf. Maar mocht je er toch niet uitkomen dan kun je het altijd nog vragen aan de mensen van je luchtvaartmaatschappij.

Hoeveel tijd heb je nodig om te kunnen overstappen?

Het in- en uitstappen van een vliegtuig kan nogal veel tijd kosten. Vooral op een groot vliegveld. De tijd die je nodig hebt om over te stappen verschilt dan ook behoorlijk per vliegveld. Daarom is er voor elke luchthaven een ‘Minimum Connection Time’ vastgesteld. Oftewel, dat is de tijd die je minimaal nodig hebt om over te stappen. Tijdens het boeken van je ticket wordt er al rekening gehouden met deze tijd.

Ben je toch bang te weinig tijd te hebben door bijvoorbeeld een vertraging? Spreek dan iemand van de luchthaven aan. Zij kunnen je helpen om zo snel mogelijk naar de juiste gate te komen.

Vlucht gemist tijdens het overstappen?

Heb je jouw aansluitende vlucht gemist door vertraging van je vliegtuig? Dan heb je misschien wel recht op een vergoeding. Via de gratis app van AirHelp kun je uitzoeken of je recht hebt op zo’n vergoeding. Dit kan soms wel oplopen tot bijna €600. De moeite waard om even uit te zoeken dus.