Hoeveel calorieën je verbrand hangt af van het tijdstip van de dag

Onderzoekers hebben de verrassende ontdekking gedaan dat het aantal calorieën dat mensen in rust in de loop van de dag verbranden, verandert. In rust branden mensen in de late namiddag en vroege avond 10 procent meer calorieën dan in de vroege ochtend. De bevindingen versterken de belangrijke rol van de circadiane klok in het regulerend metabolisme. Ze helpen ook verklaren waarom onregelmatigheden in eet- en slaapschema’s als gevolg van ploegenarbeid of andere factoren ertoe kunnen leiden dat mensen vaker aankomen.

Om de veranderingen in de loop van de dag te bepalen in metabolisme, afgezien van de effecten van activiteit, slaap-waakcyclus en dieet, bestudeerden de onderzoekers zeven mensen in een speciaal laboratorium zonder aanwijzingen over hoe laat het buiten was. Er waren geen klokken, vensters, telefoons of internet. Deelnemers aan het onderzoek hadden tijden toegewezen gekregen om naar bed te gaan en wakker te worden. Elke nacht werden die tijden vier uur later aangepast, het equivalent van vier weken lang elke dag westwaarts over vier tijdzones reizen.

De gegevens toonden aan dat het energieverbruik in rust het laagst is in de circadiane fase die de onderzoekers aanduidden als ~ 0 °, wat overeenkomt met de daling van de kerntemperatuur van het lichaam in de late biologische nacht. Het energieverbruik was het hoogst in de circadiane fase ~ 180 °, ongeveer 12 uur later, in de biologische middag tot de avond.

De onderzoekers ontdekten dat het ademhalingsquotiënt van de deelnemers, dat het gebruik van macronutriënten weerspiegelt, ook varieert met de circadiane fase. Deze maatregel was het laagst in de avond en het hoogst in de biologische ochtend.

De bevindingen bieden de eerste karakterisering van een circadiaans profiel in snel rustende energieverbruik en een snel ademhalingsquotiënt, ontkoppeld van effecten van activiteit, slaap-waakcyclus en dieet bij mensen, zeggen de onderzoekers.

“Het is niet alleen wat we eten, maar wanneer we eten – en rusten – dat beïnvloedt hoeveel energie we verbranden of opslaan als vet,” zegt de onderzoeker. “Regelmaat van gewoonten zoals eten en slapen is erg belangrijk voor de algehele gezondheid.”