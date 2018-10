Een hond adopteren? Zo kies je degene die bij jou past!

Als je overweegt een hond te nemen, is het een goed idee om te overwegen een hond uit het asiel te halen. Er zijn immers zoveel honden die wachten op een baasje, dus waarom geef jij ze geen veilig dak boven hun hoofd. Het adopteren van een hond uit het asiel heeft zoveel voordelen. Ze zijn al gevaccineerd en gesteriliseerd of gecastreerd. En omdat het personeel de tijd heeft gehad om hun persoonlijkheid te beoordelen, is het gemakkelijker om een ​​goede match te maken. Hier vier tips om te helpen een gelukkige eerste ontmoeting om te zetten in een levenslange relatie.

Doe van tevoren wat onderzoek. Het is zo gemakkelijk om verliefd te worden als die zielige ogen je aanstaren, maar het is belangrijk om een ​​hond te kiezen wiens energieniveau en lichaamsbeweging aansluit bij de levensstijl van jou en je familie. Ga op de website van het asiel kijken welke soorten honden er beschikbaar zijn en onderzoek vervolgens de eigenschappen van die rassen.

Bereid zowel huis als tuin voor op de nieuwe aankomst. Kies een veilige plek voor het nieuwe familielid – misschien in de keuken of de woonkamer – en zet daar een mand, voer- en waterbakken en wat speelgoed. Veiligheid buitenshuis vereist een goede afrastering, zodat de hond de vrijheid heeft om te rennen en te spelen, maar jou gemoedsrust geeft dat ze veilig zijn in de tuin.

Maak een belofte om te trainen. Training is een uitstekende manier om een ​​gelukkige en positieve relatie op te bouwen met je hond. Of je nu tijd besteedt aan het aanleren van basisvaardigheden of een nieuwe truc, je verbetert je band met je huisdier.

Oefen geduld. Honden zijn het meest op hun gemak als ze een vertrouwde routine hebben. Deze zal ander zijn dan de routine in het asiel. Wees consistent, geef hem/haar de tijd om zich aan te passen en met geduld en liefde zal je nieuwe gezinslid het goed doen.