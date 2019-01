Honden met overgewicht kunnen een korter leven leiden

Uit nieuw onderzoek blijkt dat honden met overgewicht een kortere levensduur hebben dan die met ideale lichaamsgewichten. Resultaten van het onderzoek, met terugwerkende kracht over twee decennia en gepubliceerd in de Journal of Veterinary Internal Medicine, toonden aan dat de levensduur van honden met overgewicht tot tweeënhalf jaar korter was in vergelijking met honden met een ideaal gewicht.

De studie onderzocht meer dan 50.000 honden in 12 van de meest populaire hondenrassen. Het effect van overgewicht was bij alle rassen te zien, hoewel de omvang van het effect verschilde, variërend van vijf maanden minder voor mannelijke Duitse herders tot twee jaar en zes maanden minder voor mannelijke Yorkshire Terriers.

Hoewel de studie niet de redenen achter de extra kilo’s bij honden onderzocht, wordt gedacht dat voedingsgewoonten een rol spelen bij obesitas bij dieren. Volgens een recente enquête geeft meer dan de helft (54%) van katten- en hondenbezitters altijd of vaak hun huisdier voer als ze erom vragen, en bijna een kwart (22%) van katten- en hondenbezitters geeft hun huisdier teveel eten om hen gelukkig te houden.

In de studie waren er gegevens beschikbaar van 50.787 honden in 12 van de meest populaire familie rassen: Teckel, Duitse herder, Golden Retriever, Labrador Retriever, Amerikaanse Cocker Spaniel, Beagle, Boxer, Chihuahua, Pit Bull Terrier, Pommeren, Shih Tzu en Yorkshire Terrier. Voor elk ras werden de honden met een levensduur waarvan de eigenaren aangaven dat ze te zwaar waren en die in optimale lichaamsconditie werden vergeleken.

Gezond gewichtsbeheer

Als het gaat om gezond gewichtsbeheer is voorkomen beter dan genezen en om obesitas te voorkomen, moet je het vroegtijdig herkennen. Er zijn een paar eenvoudige dingen die je kunt doen om ervoor te zorgen dat je hond een gezond gewicht behoudt:

1) Praat met je dierenarts over het ideale lichaamsgewicht van je hond – zij kunnen je adviseren over het geven van hoeveelheden als ze veranderen van pups tot op hoge leeftijd

2) Zorg ervoor dat ze genoeg beweging krijgen – dit zal afhangen van hun grootte en rastype

3) Sla de tafelresten over – niet alle eten van mensen is veilig voor huisdieren en sommige kunnen zelfs dodelijk zijn

4) Weeg je hond – zelfs kleine gewichtstoenames kunnen een grote impact hebben op hun gezondheid