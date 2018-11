Honden weten wanneer ze het niet weten

Onderzoekers hebben aangetoond dat honden over een aantal “metacognitieve” vaardigheden beschikken – in het bijzonder zijn ze op de hoogte van wanneer ze niet genoeg informatie hebben om een ​​probleem op te lossen en zullen ze actief op zoek gaan naar meer informatie, vergelijkbaar met primaten. Om dit te onderzoeken, hebben de onderzoekers een test gemaakt waarin honden achter een van de twee hekken een beloning – een stuk speelgoed of eten – moesten vinden. Ze ontdekten dat de honden significant vaker naar aanvullende informatie keken als ze niet hadden gezien waar de beloning verborgen was.

In sommige gevallen kon de hond zien waar de beloning was geplaatst, terwijl in andere gevallen de hond dat niet kon. De onderzoekers analyseerden vervolgens hoe vaak de honden door een opening in het hek keken voordat ze een optie koos. De vraag was of, zoals chimpansees en mensen, de hond door de opening zou “kijken” wanneer hij of zij niet had gezien waar de beloning was geplaatst. Dit zou erop wijzen dat de hond zich ervan bewust was dat hij of zij niet wist waar de beloning was – een metacognitieve vaardigheid – en zou proberen meer informatie te krijgen voordat hij een afrastering kiest. De honden “controleerden” vaker als ze niet wisten waar de beloning verborgen was

De onderzoekers ontdekten dat de honden significant vaker naar de beloning vroegen wanneer ze niet hadden gezien waar het was geplaatst. Controleren heeft de honden echter niet altijd veel succesvoller gemaakt. In de eerste variant, met eten of een stuk speelgoed als beloning, wanneer honden checkten waren ze vaker correct dan wanneer ze niet controleerden. Echter, in de tweede variant, met eten van hoge of lage waarde als beloning, zelfs als honden het controleerden, waren ze niet meer correct dan je zou verwachten op basis van toeval. De onderzoekers veronderstellen dat dit te wijten zou kunnen zijn aan remmingsproblemen – de honden worden zo enthousiast over het vinden van de beloning, dat ze niet kunnen stoppen om het dichtstbijzijnde hek te naderen, zelfs wanneer ze hebben gezien dat de beloning er waarschijnlijk niet is.

Bovendien hebben de honden in de eerste variant vaker naar het speeltje dan naar het eten gekeken, wat suggereert dat ze wel flexibel zijn in het zoeken en niet alleen routine-gedrag vertonen. In de tweede variant hebben ze echter niet vaker naar het hoogwaardige eten gekeken, hoewel ze er sneller naar op zoek waren. Over het algemeen concludeerden de onderzoekers dat de honden, hoewel ze enige mate van zoekflexibiliteit vertonen, niet zo flexibel zijn als primaten.

In een derde variant van de test konden de honden altijd zien waar een eetbeloning werd geplaatst, maar deze hadden een vertraging van 5 seconden tot 2 minuten voordat ze toestemming hadden om de beloning op te halen. Interessant is dat de honden niet vaker met een langere tijdsvertraging checken, ook al waren ze iets minder succesvol. “Het is mogelijk dat dit het gevolg was van een ‘plafondeffect’, aangezien honden in deze variatie over het algemeen de juiste afrastering selecteerden in 93% van de onderzoeken, dus de druk om extra informatie te zoeken was laag,” suggereert de onderzoeker.