Hot Spot: Bar Bitterbal Amsterdam

In de Utrechtsestraat in Amsterdam heeft Bar Bitterbal onlangs de deuren geopend. Met meer dan 20 soorten varianten heeft deze gastro-bar de grootste selectie bitterballen ter wereld en is er voor iedereen de ‘perfecte bitterbal’. Naast de standaard rund- en kalfsbitterbal zijn er ook vullingen van pekingeend, zalm, kreeft, scharrelkip, chorizo of zelfs een bitterbal met een vulling van hert of wild zwijn te proeven in de bar. Ook voor de veganistische eter is er keus te over met bitterballen gevuld met rode biet. Naast bitterballen worden er ook broodjes kroket, frietjes, en allerlei dranken geserveerd.

Bar Bitterbal

Utrechtsestraat 18

Amsterdam