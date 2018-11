Hot Spot: Bar-restaurant De Kop van Oost

Amsterdam is een nieuwe hot spot rijker: bar-restaurant De Kop van Oost! De Kop van Oost is een transparante, lichte zaak met een prominente bar met love seats, een aangebouwde serre en een groot terras in de zon aan het water. Een plek in Amsterdam Oost waar gasten elkaar ontmoeten voor borrel en diner. In de weekenden wordt er een uitgebreide lunch geserveerd.

Op de menukaart staan klassiekers met een twist voor verrassend toegankelijke prijzen. Er is veel aandacht voor fine dining, het borrelmoment en cocktails. Zo vertelt chefkok Nick Holter: “De gerechten van De Kop van Oost zijn verrassend en voor een breed publiek toegankelijk. Dat wil zeggen dat fijnproevers hun hart kunnen ophalen, maar dat iemand die spontaan uit eten wil ook volop keuze heeft. De basis van de gerechten is de klassieke Franse keuken met internationaal invloeden en moderne twist, elk gerecht heeft de signatuur van Nick. Deze signatuur maakt de gerechten spannend waardoor je keer op keer terug wilt komen.”

De Kop van Oost

Openingstijden Vanaf 17:00 (vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 11:00)

Zeeburgerpad 1, Amsterdam

www.dekopvanoost.com

Fotografie: Pim Ras