Hot Spot: Café Aimée

Horecagelegenheid ‘Café Aimée’ heeft de deuren geopend aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag. De nieuwe horecagelegenheid is visueel aantrekkelijk, van de presentatie van de gerechten tot aan de toiletten. De uitgebreide menukaart van Café Aimée varieert van luxe gerechten tot streetfood en signature dishes waar men voor terug komt. Ontbijten met Acai bowls, lunchen met poké-bowls en dineren met de rogvleugelfilet of de tri trip steak to share. Alle gerechten worden bereid met eerlijke en duurzame (streek)producten. De smaken van verschillende culturen komen hier samen.

De villa waarin Café Aimée gevestigd is bestaat uit twee verdiepingen en heeft tevens een groot, verwarmd buitenterras op het zuiden met ruim 80 zitplaatsen. Café Aimée is een goede keuze voor ieder moment van de dag; ontbijt, lunch, borrel of diner.

Café Aimée is zeven dagen per week geopend van 10:00 uur – 01:00 uur, in het weekend zelfs tot 02:00, en goed bereikbaar.

Lijsterbesplein 2

2563 KX Den Haag

Voor meer informatie: cafe-aimee.nl

Foto Yvette Koedam