Hot Spot: Chinees restaurant Zheng

Afgelopen zomer opende Chinees restaurant Zheng van chef Han Ji haar deuren: een vernieuwende culinaire beleving waar de vier belangrijkste Chinese keukens, rituelen en ceremonieën de hoofdrol spelen. Het menu bestaat uit twaalf zogenoemde ‘chapters’, waarbij elk hoofdstuk draait om een andere Chinese kooktechniek. Daarnaast staan in elk chapter een verschillend aspect uit de Chinese cultuur en traditie centraal. De cultuur komt tot uitdrukking door een kunstobject dat op tafel wordt geplaatst als ‘conversation piece’. Ook eet je de gerechten van verschillende serviezen uit diverse regio’s, die speciaal voor Zheng zijn gemaakt.

Als aanvulling op het bestaande menu verrast Zheng nu je zintuigen met de innovatieve Emperor’s Supreme Collection: drie iconische en regionale gerechten. Tijdens deze culinaire ervaring krijg je een bereiding in drie fases aan tafel. Je kunt de gerechten overigens ook los bestellen. Met deze vernieuwende standaard in de gastronomie maak je op bijzondere wijze kennis met de veelzijdigheid van de Chinese keuken.

Veel van de bijzondere ingrediënten die in de keuken van Zheng worden gebruikt zijn niet in Nederland verkrijgbaar en worden speciaal naar Nederland geïmporteerd. Ook de smaken van gerechten zijn anders dan we in de Westerse cultuur gewend zijn. Spicy en spicy-umami voeren in een groot aantal gerechten de boventoon.

Restaurant Zheng

Prinsestraat 33, 2513 CA Den Haag

Openingstijden: Dinsdag t/m zondag van 17:30 – 22:30 uur

www.restaurantzheng.com