Hot Spot: Restaurant Guts

Het trio achter Horecagroep Breda – Freek van Noortwijk, Guillaume de Beer en Johanneke van Iwaarden – besluiten het roer om te gooien. Het knusse restaurant Guts & Glory aan de Utrechtsestraat sluit 11 februari haar deuren om vervolgens vanaf 14 februari – op Valentijnsavond – van start te gaan met een nieuw concept: Guts.

Bij Guts zal het Chef’s menu aanwezig blijven voor zowel lunch als diner. De basis is een 5- gangenmenu (€49,50 per persoon), welke uit te breiden is met à la carte opties voor een échte culinaire ervaring. “De gerechten zijn seizoensgebonden met internationale invloeden. Waarbij de à la carte gerechten geserveerd worden als shared dining. Denk aan scheermessen met XO- saus, ganzenham en zwezerik nuggets”, aldus Guillaume. Johanneke voegt daaraan toe: “We willen niet al te veel verklappen, maar als je fan bent van Restaurant Breda moet Guts zeker bovenaan jouw lijstje komen te staan.”

Naast het 5-gangenmenu is er tijdens de lunch van maandag tot vrijdag ook het zakenlunchmenu te verkrijgen. Ook is er de mogelijkheid om een hele vis of een stuk vlees van de barbecue te bestellen geserveerd met garnituren, om Bourgondisch te genieten voor twee of meer personen.

De huisspecialiteit wordt een wisselende hele vis van de barbecue. Elke dag wordt er in samenwerking met de vaste leveranciers besloten welke vis de beste kwaliteit heeft om in zijn geheel op de barbecue te bereiden (zoals tarbot of zeetong). Voor de lunch is het mogelijk om enkel de vis te bestellen met bijpassende garnituren, zonder het 5-gangenmenu. Aansluitend buigt sommelier Elske Mostert zich over de nieuwe wijnkaart van Guts. De wijnkaart toont een ruime selectie en variatie aan natuurwijnen.

Guts

Utrechtsestraat 6

www.guts-amsterdam.com

Beeld: Fotograaf Ronald Speijer