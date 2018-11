Hot Spot: Sugo Pizza Eindhoven

Sugo Pizza opent eind november haar vierde winkel in hartje Eindhoven. Sugo Pizza Eindhoven is het eerste filiaal van Sugo ‘nieuwe stijl’, en krijgt een unieke stamtafel beschilderd door kunstenaar Niels Bakkerus. Sugo Pizza staat bekend als gezonde en vierkante pizza, gebaseerd op het heerlijke streetfood uit Rome: de pizza al taglio. Om de smaak van de pizza’s te beheersen en van een constante kwaliteit te voorzien, rijst het deeg tot 72 uur om zo tot het perfecte product te komen. Omdat er geen geur- en smaakstoffen aan het deeg worden toegevoegd, gaat het rijsproces in meerdere stappen. Hoe beter de condities rond het proces, hoe beter de kwaliteit. De vierkante pizza van Hugo en Herman is een luchtig, lekker en gezond alternatief voor de traditionele pizza. Een snack vol pleasure, zonder schuldgevoel.

Alles is vers en er worden goede en biologische producten gebruikt. Ook worden de pizza’s in Eindhoven vanaf nu vers bereid in het zicht van de gasten. Daarnaast wordt het assortiment van voorgerechten, zoals salades en desserts uitgebreid. Alle gerechten kunnen in de winkel worden gegeten of worden meegenomen als take away.

Sugo Pizza draagt uit dat de zorg voor onze planeet de verantwoordelijkheid is van iedereen. De keten wil hierin een actieve rol spelen en streeft naar zorgvuldig gebruik van natuurlijke bronnen en beter dierenwelzijn. Het meel, de vleeswaren en kazen zijn afkomstig van familiebedrijven in Italië. De koffie, thee, wijnen en sappen zijn biologisch en zo veel mogelijk fair trade, het verpakkingsmateriaal is gemaakt van gerecycled karton.

SUGO Pizza Eindhoven

Nieuwstraat 20

Eindhoven

www.sugopizza.nl

[Fotocredits: Willem]