Je huis opknappen: 5 ideeën

Is je huis overduidelijk toe aan een opknapbeurt? Er zijn verschillende manieren om je huis er met wat relatief eenvoudige aanpassingen moderner en nieuwer uit te laten zien. We geven je hieronder graag een aantal ideeën.

Traprenovatie

Een afgesleten trap kan een doorn in het oog zijn. Het geeft al snel het beeld dat de rest van het huis dan ook wel verouderd zal zijn. Je hele trap vervangen is echt niet nodig. Je kunt ook op heel veel andere manieren je trap opknappen. Kies er bijvoorbeeld voor om je hele trap opnieuw te (laten) bekleden met tapijt of pak alleen de traptreden aan met bijvoorbeeld pvc of halve maantjes van tapijt of aluminium.

Schilderwerk

Hangen de krullen aan het schilderwerk? Dat is natuurlijk niet zo fraai. Een goede schilderbeurt doet heel wat voor het oog! Schilder je kozijnen om ze er weer als nieuw uit te laten zien of geef je woonkamer een nieuwe, frisse kleur. Zelfs over tegels kun je verven! Ben je het eigenlijk helemaal beu om steeds maar weer die kozijnen te moeten schilderen? Denk dan eens na over kunststof kozijnen. Een nieuwe voordeur van kunststof bijvoorbeeld hoe je nooit meer te schilderen en zorgt er altijd voor dat de eerste indruk van bezoekers op en top is.

Vloer opknappen

Je vloer neemt ongeveer het grootste oppervlak in huis in beslag. Vaak gaat een houten vloer na verloop van tijd gebruikerssporen vertonen. Ziet je vloer er versleten uit of zie je kale plekken precies op die plaatsen waar je het meeste loopt? Laat je vloer dan eens goed onder handen nemen door hem opnieuw te schuren en te lakken of oliën.

Een moderne uitstraling

Soms is het zo dat iets nog niet eens zozeer versleten is, maar dat het door de gebruikte kleuren of materialen verouderd lijkt. Een ouderwets tegeltje bijvoorbeeld is nog in prima staat maar ziet er wel ouwelijk uit. Het is erg eenvoudig om over oude tegels een moderne tegel te plakken, om een verouderde radiator te vervangen door een design variant, om een plastic douchewand te vervangen door een strakke, moderne glazen wand of om de kastdeurtjes van je keuken over te laten spuiten.

Aanbouw

Maar misschien wil je het wel rigoureuzer aanpakken? Kom je gewoon plaats tekort in huis waardoor het er altijd vol en rommelig uitziet? En hebben die openslaande deuren en de aangrenzende vloer eigenlijk toch hun beste tijd gehad? Dan is het ook een optie om een aanbouw met een schuifpui te laten plaatsen. Helemaal nieuw, fris en modern is het een echte meerwaarde voor je huis!

En dan kun je in het voorjaar met de tuin beginnen!