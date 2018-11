Dé Britse fabrikant van innovatieve designkinderwagens iCandy heeft in samenwerking met Land Rover de iCandy Peach All-Terrain Special Edition kinderwagen, speciaal ontworpen voor avontuurlijke ouders, gelanceerd. De eerste iCandy for Land Rover-kinderwagen met vier wielen is een ode aan de vele situaties die Land Rover aankan en combineert op unieke wijze het design, de technische innovaties en de kwaliteit van de twee succesvolle Britse merken. Perfect voor stijlvolle én avontuurlijke ouders die er graag op uitgaan dus. Of je nu op zondag gaat wandelen in het bos of op een herfstige middag wilt uitwaaien op het strand, de iCandy Peach All-Terrain kan dankzij zijn vier wielen alle situaties aan. En je kindje? Dat ligt er heerlijk comfortabel bij.

Door gebruik van het herkenbare Land Rover-design en de flexibele functionaliteiten waar het merk om bekendstaat, heeft iCandy samen met Land Rover een heel bijzondere kinderwagen gecreëerd. De designteams van beide merken waren van stap 1 betrokken bij het ontwerpproces. En dat zie je terug. De kap van de kinderwagen is voorzien van het iconische Land Rover-grillepatroon en ook de fijne stiksels zijn gebaseerd op die van de Land Rover-modellen. De rugzak die wordt meegeleverd past precies in de ruime boodschappenmand van de kinderwagen – een handigheid die iedere ouder zal waarderen.

De nieuwe iCandy Peach All-Terrain Special Edition is vanaf nu verkrijgbaar. Je vindt de kinderwagen bij kinder- en babyspeciaalzaken.