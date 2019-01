Interactieve luisterapp ‘Snelweg Sprookjes’

Omdat er dagelijks duizenden kinderen tijd doorbrengen in de auto introduceert Volkswagen ‘Snelweg Sprookjes’, een interactieve luisterapp speciaal voor kinderen. Snelweg Sprookjes zorgt voor een interactief voorleesmoment, en is afgestemd op objecten langs de snelweg, het tijdstip, het weer en het overige verkeer en geeft daarmee de buitenwereld een actieve rol in de luisterverhalen. Door kinderen op een interactieve manier ‘voor te lezen’ in de auto, worden ze op zowel taalkundig als creatief gebied gestimuleerd.

De interactieve app werkt op alle snelwegen in Nederland en integreert niet alleen objecten in de directe omgeving van de snelweg, maar ook het weer, het verkeer en de tijd in de luisterverhalen. Om de sprookjes te laten inspelen op de omgeving zijn de snelwegen hiervoor speciaal, met een focus op elementen als tunnels, masten, borden en molens, in kaart gebracht. De interactieve verhalen luister je met het hele gezin via het audiosysteem van de auto.

Snelweg Sprookjes biedt vier interactieve luisterverhalen, geschreven door bekende schrijvers. Een van de sprookjes, ‘De waarschuwertjes’, is geschreven in samenwerking met Herman en Babette van Veen. Daarnaast hebben Herman van Veen en Babette haar zus Anne van Veen het verhaal ingesproken. Ook kinderboekenschrijvers Daan Remmerts de Vries, bekroond met een Gouden en meerdere Zilveren Griffels voor zijn kinderboeken, en Joke van Leeuwen, bekend van de verfilmde boeken ‘Iep!’ en ‘Toen ik’ en bekroond met meerdere prijzen zoals een Gouden en Zilveren Griffels, schreven verhalen voor de app.

De app is nu gratis te downloaden voor zowel Android als iOS. De app is bedoeld voor kinderen vanaf 5 tot en met 11 jaar. Meer informatie over deze innovatieve en interactieve luisterapp is te vinden op www.volkswagen.nl/snelwegsprookjes.