Investeren in een mooie portemonnee? let hier op!

Een portemonnee is een accessoire dat essentieel is om te bezitten. Ze komen in een breed scala aan stijlen, kleuren en maten. Portemonnees moeten zowel praktisch als mooi zijn om naar te kijken. Bovendien is het verstandig dat het lang mee gaat. Daarom is leer een perfect materiaal voor elke portemonnee. Met de vele keuzes die beschikbaar zijn, kan het moeilijk zijn om een te kiezen die past bij jouw behoeften en levensstijl. Hier zijn enkele tips om je volgende lederen portemonnee te kiezen.

Zorg voor voldoende ruimte

Kies altijd een portemonnee die voldoende ruimte biedt om de dingen die je nodig hebt in te kunnen zetten. De beste manier om dit te benaderen, is jezelf afvragen hoeveel ruimte je echt nodig hebt in je portemonnee. Dit kun je doen door te bepalen wat je dagelijks mee moet nemen zoals contant geld, pasjes, visitekaarten, winkelkaarten en eventuele cadeaubonnen.

De stijl van de portemonnee

Er zijn verschillende soorten portemonnees op de markt: sommige klassiek en traditioneel, sommige modern en trendy. De dingen die je bezit zeggen veel over jou; ze weerspiegelen je smaak! Kies dus een die bij jou stijl past, en hoe je het gaat gebruiken. Denk aan kleuren, patronen en opvallende details.

Denk aan de sluiting

Het is van belang dat je bij het kiezen van de portemonnee naar de sluiting kijkt. Portemonnees komen met verschillende soorten sluitingen: ritsen, klittenband, drukknopen, magneten en meer. De juiste sluiting helpt je je spullen veilig te houden. En denk er ook aan dat bijvoorbeeld klittenband snel kan slijten en ritsen kunnen breken als ze van slechte kwaliteit zijn. Overweeg al deze aspecten voordat je een keuze maakt.

Het materiaal

Traditioneel werden portemonnees gemaakt van soepel leer. Maar tegenwoordig worden ze ook gemaakt van suède, exotische huiden zoals krokodil of synthetische materialen. Een portemonnee kan ook zijn gemaakt van canvas, nylon, polyester, stof en meer. Wat het materiaal ook is, het moet stevig zijn om maanden en idealiter jaren mee te gaan.

De prijs

Je hoeft niet de duurste portemonnee aan te schaffen, je wilt er immers wat geld in kunnen zetten! Maar je gebruikt het dagelijks dus de kwaliteit is erg belangrijk. Als het gaat om lederwaren, krijg je echt waar je voor geld. Dit betekent niet dat je een klein fortuin moet uitgeven aan je nieuwe lederen portemonnee. Een Castelijn & Beerens portemonnee komt bijvoorbeeld in verschillende prijsklassen, van betaalbaar tot wat duurder. Het is natuurlijk geheel aan jou hoeveel geld je wilt uitgeven aan een nieuwe, mooie portemonnee.