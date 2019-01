Is dit de auto van de toekomst?

Alles verandert snel, en zo ook auto’s! Elektrische auto’s, zelfrijdende auto’s, wat volgt nu? Als het aan Hyundai ligt is de auto van de toekomst de Hyundai Elevate Walking Car! Deze bijzondere auto wordt tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas gelanceerd. De Hyundai Elevate Walking Car is een uniek geavanceerd voertuig dat dankzij zijn vier poten elk terrein aankan. Dit unieke concept is een nieuwe benadering van het begrip mobiliteit. Dankzij de vier onafhankelijke benen is hij in staat om in terreinen te komen waar dat voorheen onmogelijk was.

De Elevate is gebaseerd op een modulair EV-platform waarop uiteenlopende carrosserieën voor diverse taken zijn te plaatsen. De robotpoten hebben vijf gradaties van beweegbaarheid en een elektromotor in elk wiel. Het design is ongekend goed in staat om op de manier van zowel zoogdieren als reptielen te lopen en daardoor in staat om in elke richting te bewegen. Om te kunnen rijden, vouwen de poten zich volledig in en wordt de elektriciteitstoevoer naar de gewrichten afgesloten. De toepassing van een geïntegreerde passieve wielophanging optimaliseert de efficiency van de batterijen aan boord. Daardoor kan de Elevate ook op de snelweg mee met het overige verkeer. Maar geen enkel ander voertuig is in staat om zoals de Elevate over een muur van anderhalve meter te stappen, of over een greppel van anderhalve meter breed. De Elevate kan letterlijk en figuurlijk uit de voeten in allerlei onverhard terrein en kan een spoorbreedte van wel meer dan vierenhalve meter bereiken, terwijl het inzittendencompartiment inclusief passagiers volledig horizontaal blijft. Bovendien stelt de combinatie van wielen en flexibele poten een nieuwe maatstaf van mobiliteit waarbij hogere wandelsnelheden, unieke dynamische posities tijdens het rijden en volledig gecontroleerde bewegingen van de uiteinden van de poten mogelijk zijn.