Is je kantoor rommelig? Als dat zo is, word je misschien gezien als onverschillig, neurotisch

Een extreem rommelige persoonlijke ruimte lijkt mensen ertoe te brengen te geloven dat de eigenaar van die ruimte neurotischer en minder aangenaam is, volgens nieuw onderzoek. Psychologen verkenden de mate van chaos in iemands werkruimte en hoe deze de perceptie van de persoonlijkheid van de eigenaar beïnvloedt. In drie experimenten werden ongeveer 160 deelnemers willekeurig toegewezen te zitten aan een bureau dat schoon en opgeruimd was, of in een ander kantoor dat “ietwat” of “erg” rommelig was.

Alle kantoren waren identiek ingericht om te suggereren dat het eigendom was van een mannelijke onderzoeker. Ze bevatten verschillende persoonlijke items, zoals een baseballpet op een deurhaak, een pot met snoep, een babyfoto en wetenschappelijke boeken en academische tijdschriften in een boekenkast.

In het nette kantoor (kantoor A) lagen de papieren netjes op het bureau, stonden boeken en tijdschriften rechtop op de boekenplanken, hadden bestandsladen getypte labels en stond alle vuilnis in de prullenbak. Het “ietwat” rommelige kantoor (kantoor B in experiment 1) had boeken die schuin op de planken lagen, een studieboek en papieren op de vloer liggen, en een wandklok die een uurtje achterliep. Het “erg” rommelige kantoor (kantoor B in experimenten 2 en 3) leek zelfs smeriger, meer ongeorganiseerd en had meer rommel.

De deelnemers probeerden de persoonlijkheid van de onderzoeker te raden op basis van het uiterlijk van het kantoor: de extraversie van de persoon (sociaal), acceptabelheid, consciëntieusheid, neuroticisme en openheid voor ervaring. In elk experiment dachten de deelnemers dat de kantoor B-onderzoeker (rommelig kantoor) minder nauwgezet was dan het kantoor A (georganiseerd kantoor).

In het dagelijks leven, als mensen denken dat een persoon zorgeloos, chagrijnig en onbezorgd kan zijn omdat zijn/haar kantoor erg rommelig is, kunnen deze indrukken vervolgens invloed hebben op hoe – of zelfs of – ze besluiten om hem/haar te behandelen in de toekomst, hetzij op persoonlijke of professionele basis, zeggen de onderzoekers.

In experimenten 2 en 3 dachten de deelnemers ook dat de B-onderzoeker op kantoor minder aangenaam en neurotischer was dan de onderzoeker van kantoor A. De rommelige-kantoren leidden ertoe dat sommige deelnemers dachten dat de eigenaar een of meer negatieve persoonlijkheidskenmerken bezat.

De onderzoekers zeiden dat vanuit het perspectief van waarnemers, hoge neuroticisme, lage consciëntieusheid en lage acceptabelheid mogelijk ongewenste eigenschappen van een medewerker konden worden waargenomen.