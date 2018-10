Is die selfie bewerkt? Waarom het belangrijk is voor vrouwelijke kijkers

Het is verrassend dat veel mensen hun selfies op Instagram en andere sociale mediasites bewerken om hun uiterlijk te verbeteren. Een nieuwe studie toont aan dat wanneer vrouwen geloofden dat selfies van dunne en geseksualiseerde vrouwen waren bewerkt, het bekijken van deze beelden minder negatieve gevolgen had voor een aspect van hun geestelijke gezondheid.

Veel studies hebben aangetoond dat het bekijken van dunne en geseksualiseerde afbeeldingen van modellen of andere vrouwen ertoe kan leiden dat meer waarde wordt gehecht aan slank zijn – een lijn van denken die dunne ideale internalisatie wordt genoemd. Deze internalisering kan op zijn beurt weer leiden tot eetstoornissen of andere psychologische problemen. Maar deze studie toonde aan dat vrouwen minder snel het dunne ideaal internaliseerden als ze dachten dat de foto’s die ze bekeken, werden bewerkt.

De studie toonde ook aan dat deelnemers vrouwen negatief beoordeelden voor het online delen van bewerkte foto’s van zichzelf. Bovendien evalueerden de deelnemers de vrouwen die de dunne, geseksualiseerde beelden negatiever hadden gedeeld toen ze dachten dat de vrouwen gelijk waren in plaats van modellen.

Het onderzoek omvatte 360 ​​vrouwelijke universiteitsstudenten die te horen kregen dat het onderzoek was opgezet om te bepalen hoe mensen beelden evalueren die op populaire sociale mediasites zoals Instagram verschijnen. Ze bekeken allemaal dezelfde 45 selfies, afkomstig van openbare Instagram-accounts, van dunne vrouwen in onthullende kleding. Sommige foto’s hadden pictogrammen, geplaatst door de onderzoekers, die aangaven dat de afbeelding in Photoshop werd bewerkt en/of een Instagram-filter bevatten.

De helft van de vrouwen werd verteld dat de beelden van andere studenten waren op hun universiteit, terwijl de anderen te horen kregen dat de afbeeldingen New York City-modellen weergaven. En de helft van elk van deze groepen zag collecties waarin bijna alle foto’s als bewerkt werden gemarkeerd. De anderen zagen collecties met slechts een paar foto’s die gelabeld waren als bewerkt.

Alle deelnemers voltooiden vervolgens een aantal verschillende maatregelen, waaronder een op een dunne ideale internalisatie. Dit vroeg hoeveel ze het eens waren met uitspraken als “Dunne vrouwen zijn aantrekkelijker dan andere vrouwen.”

Uit de resultaten bleek dat hoe meer deelnemers ervoeren dat de foto’s werden bewerkt, hoe minder ze het dunne ideaal internaliseerden. Zoals verwacht, waren de deelnemers eerder geneigd te geloven dat de foto’s die als bewerkt werden gemarkeerd, waren gewijzigd. Maar ze dachten ook dat veel van de niet-gelabelde foto’s werden bewerkt.

Hoe meer de kijkers dachten dat de selfies werden aangepast, hoe meer ze dachten dat de vrouwen hun foto’s namen om te pronken, anderen jaloers maakten en opscheppen, toonden de resultaten. Deelnemers beoordeelden de vrouwen ook met bewerkte foto’s als minder intelligent en minder eerlijk. En deelnemers gaven zwaardere evaluaties aan hun leeftijdsgenoten dan voor modellen.