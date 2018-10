Ja, je huisdier kan de tijd aangeven

Neem je de tijd om je huisdier eten te geven? Fluffy en Fido hebben je door – en ze kunnen zien wanneer je een grapje maakt. Een nieuw onderzoek van de Northwestern University heeft een aantal van de duidelijkste aanwijzingen gevonden dat dieren de tijd kunnen beoordelen. Door de mediale entorhinale cortex van de hersenen te onderzoeken, ontdekten de onderzoekers een voorheen onbekende reeks neuronen die zich als een klok aanzetten wanneer een dier wacht.

“Weet je hond dat het twee keer zo lang duurde als gisteren voordat je hem zijn eten gaf? Er was daarvoor geen goed antwoord”, zei Daniel Dombeck, die de studie leidde. “Dit is een van de meest overtuigende experimenten om te laten zien dat dieren echt een expliciete weergave van de tijd in hun hersenen hebben wanneer ze worden uitgedaagd om een ​​tijdsinterval te meten.”

Bij de planning van de studie richtte het team van Dombeck zich op de mediale entorhinale cortex, een gebied in de temporale kwab van de hersenen dat is geassocieerd met geheugen en navigatie. Omdat dat deel van de hersenen codeert voor ruimtelijke informatie in episodische herinneringen, stelde Dombeck dat het gebied ook verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de coderingstijd.

“Elke herinnering is een beetje anders,” zei James Heys, een postdoctorale collega in het laboratorium van Dombeck. “Maar er zijn twee centrale kenmerken van alle episodische herinneringen: ruimte en tijd: ze gebeuren altijd in een bepaalde omgeving en zijn altijd in de tijd gestructureerd.”

Om hun hypothese te testen, hebben Dombeck en Heys een experiment opgezet, de virtuele ‘deurstop’-taak. In het experiment rent een muis op een fysieke loopband in een virtual reality-omgeving. De muis leert in een gang naar een deur lopen die zich ongeveer halverwege de baan bevindt. Na zes seconden gaat de deur open, zodat de muis door de gang kan gaan om zijn beloning te ontvangen.

Na het uitvoeren van verschillende trainingssessies, maakten onderzoekers de deur onzichtbaar in de virtual reality-scène. In het nieuwe scenario wist de muis nog steeds waar de nu onzichtbare ‘deur’ zich bevond op basis van de veranderende structuren van de vloer. En het wacht nog steeds zes seconden aan de “deur” voordat hij abrupt het circuit afrent om zijn beloning te innen.

“Het belangrijke punt hier is dat de muis niet weet wanneer de deur open of gesloten is omdat het onzichtbaar is,” zei Heys, de eerste auteur van de studie. “De enige manier waarop hij deze taak efficiënt kan oplossen, is het gebruik van het interne gevoel voor tijd van zijn hersenen.”

Door gebruik te maken van virtual reality, kunnen Dombeck en zijn team netjes mogelijke beïnvloedende factoren controleren, zoals het geluid van de deuropening. “We zouden de deur niet volledig onzichtbaar kunnen maken in een echte omgeving”, zei Dombeck. “Het dier kan het aanraken, horen, ruiken of op de een of andere manier waarnemen. Ze hoeven de tijd niet te beoordelen, ze zouden gewoon voelen wanneer de deur opengaat.” In virtuele realiteit kunnen we alle zintuiglijke aanwijzingen wegnemen.”

Maar Dombeck en zijn team deden meer dan alleen maar kijken hoe de muizen de taak om de deur te stoppen, steeds weer opnieuw voltooiden. Ze hebben het experiment een stap verder gebracht door de hersenactiviteit van de muizen in beeld te brengen. Met behulp van twee-fotonmicroscopie, die geavanceerde beeldvorming met hoge resolutie van de hersenen mogelijk maakt, keken Dombeck en Heys naar de neuronen van de muizen.

“Terwijl de dieren langs het spoor rennen en bij de onzichtbare deur komen, zien we de cellen die de ruimtelijke codering van de besturing afvuren,” zei Dombeck. “Dan, wanneer het dier stopt bij de deur, zien we die cellen uitgeschakeld en een nieuwe reeks cellen aanzetten. Dit was een grote verrassing en een nieuwe ontdekking.”

Dombeck merkte op dat deze “timingcellen” niet vielen tijdens actief hardlopen – alleen tijdens rust. “Niet alleen zijn de cellen actief tijdens de rust,” zei hij, “maar ze coderen zelfs hoeveel tijd het dier heeft stilgestaan.”