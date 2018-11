Johnnie Walker opent eerste ervaringsgerichte flagship winkel in Madrid

Johnnie Walker heeft onlangs zijn eerste ervaringsgerichte flagschip winkel in Madrid geopend. De nieuwe ruimte, speciaal voor liefhebbers van whisky, biedt onderdak aan een breed scala aan meeslepende ervaringen, waaronder whisky-appreciatieklassen en proeverijen die zijn ontworpen om mensen te helpen de wereld van Johnnie Walker en whiskey te verkennen. Bezoekers kunnen kiezen uit een speciale collectie Johnnie Walker-whisky’s, enkele van de zeldzaamste en meest uitzonderlijke single-malts kopen waarvan Johnnie Walker is gemaakt en limited edition samengestelde samenwerkingsverbanden verkennen die exclusief zijn voor de nieuwe winkel.

Een van de aangeboden ervaringen is een interactief hostinggebied waar gasten het ambacht van cocktail maken kunnen ontdekken, een proeverijtafel waar ze diep kunnen duiken in de smaken die in het hart van Johnnie Walker liggen en een personalisatiestation waar mensen unieke geschenken geschenken kunnen vinden en op maat gemaakte graveerwerken en labels toevoegen aan aankopen.

De hypermoderne winkel biedt virtuele ervaringen zoals Discover Scotland via Johnnie Walker waardoor bezoekers Johnnie Walker kunnen ontdekken door een rondreis te maken door de vier hoeken van Schotland, de adembenemende Highlands, de intriges van de eilanden, de weelderige Lowlands en de geheimen van Speyside, in een smaak van Johnnie Walker.