Kerst dessert recept: Vegan Layered Pint Cake

Ben je een echte vegan lover? Een feestelijk vegan dessert hoeft helemaal niet moeilijk te zijn en met de kerstdagen in aantocht kan iedereen wel wat inspiratie gebruiken! Met de (h)eerlijke ijs smaken van Ben & Jerry’s maak je zonder moeite een prachtig gelaagde vegan ijstaart. Hieronder het Ben & Jerry’s Non-Dairy kerst dessert van 2018!

Vegan Layered Pint Cake

INGREDIËNTEN

Vegan chocoladecake: • 1 1⁄4 kopje bloem

• 3⁄4 kopje kristalsuiker • 2 eetlepels cacao

• 1⁄2 theelepel zeezout

• 3⁄4 theelepel bakpoeder

• 2 eetlepels cider of witte azijn • 1⁄4 kopje groente of kokosolie • 3⁄4 kopje koud water

• 1 theelepel vanille

Voor de Layered Pint:

• 1 pint Ben & Jerry’s Non-Dairy Coconutterly Caramel’d (of je andere flavourite Non-Dairy) • 2 lege, schone ijsbekers

• 1 vegan cake in een cakevorm van 9 “x 13” inch (22,86 cm x 33,02 cm): gebruik hiervoor het recept van de vegan vanille- of chocoladecake)

Stap 1:

Kies een van de opties: vanille- of chocoladecake. Verwarm de oven voor op 175 °C en maak de

9 “x 13” (22,86 cm x 33,02 cm) cakevorm klaar door deze te bekleden met een stuk bakpapier en te besproeien met bakspray.

Zeef alle droge ingrediënten in een grote kom. Meng en roer alle natte ingrediënten in een middelgrote kom. Voeg de natte ingrediënten toe aan de droge ingrediënten en meng dit gedurende 2 minuten op gemiddelde snelheid met een mixer of met de hand. Giet het beslag in de

cakevorm en bak dit gedurende 15-18 minuten of tot de bovenkant terugveert wanneer je hem lichtjes aanraakt. Haal de cake uit de oven en laat hem volledig afkoelen voordat je begint met snijden.

Stap 2:

Snijd de Non-Dairy pint voorzichtig in tweeën van boven naar beneden, snijd door de deksel. Haal het ijs uit de halve pint, maar behoud het ijs in dezelfde vorm. Snijd het ijs in 3 schijven. Vervolgens spoel je de verpakking om en droog je deze af.

Stap 3:

Snijd met behulp van een mes 3 schijfjes cake en leg deze apart. Laat je schijven in maat variëren.

Stap 4:

Leg een kleine schijf van de cake op de bodem van elke pint. Voeg vervolgens een laag Non-Dairy

ijs toe. Gevolgd door de middelgrote cakeschijf, een laag Non-Dairy ijs, een grote cakeschijf en ten slotte de top met nóg een laag Non-Dairy ijs. Bevries je laagjes gebak gedurende minstens een uur.

Stap 5:

Als je klaar bent om te eten, haal het dan uit de diepvries. Om je cake helemaal af te maken, kan je ervoor kiezen om wat heerlijke toppings toe te voegen. Dig in & enjoy!