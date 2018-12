Kerst vieren we het liefst in gezelschap van familie en vrienden

Kerst vieren we nog exact hetzelfde als 10 jaar geleden. We houden samen de traditie in ere en brengen de kerstdagen het liefst door in het goede gezelschap van familie en vrienden. Dat geldt niet alleen voor 64 procent van de Nederlanders, maar ook voor 6 op de 10 inwoners van onze buurlanden, België en Duitsland. Ondanks dat we het druk hebben, maken we tijdens de Kerst wél tijd voor elkaar vrij om echt even samen te zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Center Parcs dat in 2008 hetzelfde onderzoek deed naar de manier waarop we in Nederland, Duitsland en België de Kerst vieren.

Mede door de opkomst van digitalisering en nieuwe technologieën besteden mensen hun tijd nu anders dan tien jaar geleden. Nederlanders geven aan dat zij hun vriendschappen tegenwoordig voor 34% via social media onderhouden, in 2008 was dat nog maar 11%. De kersttraditie om de feestdagen met familie en vrienden door te brengen staat desondanks nog steeds als een huis.

Een kwart van de Nederlanders zegt het leuk te vinden om Kerst in een andere omgeving te vieren. Zo brengt 12% van de vakantiegangers de kerstvakantie het liefst door in een vakantiepark. Verder gaat een groot deel op wintersport of naar de zon. Van alle Nederlanders die tijdens de feestdagen op vakantie gaan, zegt 41% dit vooral te doen om aan de waan van alledag te ontsnappen. Dit geldt voor 42% van de Belgen en 47% van de Duitsers.

In de Kerst Top 3 steekt genieten van een heerlijk kerstdiner er voor Nederlanders (32%), Belgen (30%) en Duitsers (39%) bovenuit. Op de tweede plaats staat het ophangen van de kerstversiering, gevolgd door ontspanning. Ook vinden Nederlanders, Belgen en Duitsers elkaar in andere kersttradities. Zoals een bezoek aan een kerstmarkt, elkaar verwennen met kerstcadeaus en tijd doorbrengen met kinderen en kleinkinderen.

De allerjongsten hebben zo hun eigen favoriete bezigheden tijdens de kerstvakantie. Zo gaat ruim de helft van de Nederlandse kinderen het liefst sporten, in vergelijking met 36% van hun Belgische en 43% van hun Duitse leeftijdgenoten. Kinderen verkiezen sportieve activiteiten zelfs boven gamen en tv-kijken. Verder brengen ongeveer 4 op de 10 kinderen, ongeacht hun nationaliteit, veel tijd door op social media. 19% van de Nederlandse ouders geeft aan dat het gebruik van digitale apparaten in huis ten koste gaat van de quality time. Op de vraag waar de Nederlandse kinderen de voorkeur aan geven; een weekend weg met de familie naar een vakantiepark of een weekend gamen, geeft 70% de voorkeur aan een weekend weg boven 14% een weekend achter de spelcomputer.