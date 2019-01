Kinderen en smartphones? Dit zijn de gevaren!

Vandaag de dag is het de normaalste zaak dat kinderen een smartphone hebben. Het is zowel nuttig als ongelooflijk gevaarlijk. Daarom zou je als ouder moeten overwegen hoe je je kinderen kan beschermen tegen online gevaren bij het geven van smartphones. Hier de top 5-gevaren die je zou moeten overwegen wanneer je je kind een smartphone geeft:

1. Schermtijdverslaving: kinderen zijn meer dan ooit verstrikt geraakt in hun smartphones. Ze vertrouwen er op voor constante geruststelling en gezelschap. Een verslaving ligt dus snel op de loer. Schermtijdverslaving is reëel en de negatieve effecten ervan zijn onvermijdelijk als de smartphone niet verstandig wordt gebruikt.

2. Cyberpesten: cyberpesten is een serieus probleem dat heeft geleid dat veel kinderen en tieners te maken kregen met depressies, angstgevoelens en helaas zelfs zelfmoord plegen of lopen met zelfmoordgedachten. Cyberpesten komt in veel verschillende vormen en maten. Het kan gebeuren via sms-berichten, op sociale-mediaplatforms en via veel verschillende digitale media. Cyberpesten heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de online reputatie van het slachtoffer, maar ook voor alle betrokkenen, inclusief de pester. Cyberpestkoppen overwegen vaak niet hoe hun slechte keuzes hun digitale voetafdruk zal veranderen en van invloed kan zijn wanneer ze in de toekomst solliciteren op een baan of als ze gaan studeren. Het is belangrijk om een ​​veilige ruimte te creëren waar jij en je kinderen een open en gezonde dialoog kunnen voeren over cyberpesten.

3. Sexting: pikante foto’s en sms-jes blijven altijd bestaan. Een concept dat veel tieners niet begrijpen totdat het te laat is. Uit onderzoek is gebleken dat dat 1 op de 7 tieners dachten dat sexting oké was en dat een op de vier ontvangen sexting berichten deelt. Veel tieners kunnen de korte- en langetermijngevolgen van het verzenden van ongepaste foto’s en video’s niet begrijpen. Daarom moeten ze al vroeg worden geïnformeerd over de blijvende schade die sexting kan aanrichten.

4. Online stalkers: weet jij met wie je kinderen online praten? Betere vraag, weten je kinderen zelfs met wie ze online praten? Online stalkers zijn overal online te vinden en maskeren vaak hun identiteit. Ze kiezen een potentieel slachtoffer uit: ze zullen eerst sociale media-berichten en openbare chats bekijken om meer over het kind te weten te komen. Nadat ze iemand hebben geselecteerd, kunnen ze beginnen met vrienden worden met de contacten van het doelwit, het aangaan van steeds persoonlijkere gesprekken om vertrouwen op te bouwen, voorstellen het gesprek naar andere platforms te brengen (zoals instant messaging), foto’s aanvragen en uiteindelijk offline contact vragen. De missie van deze online stalkers is om te profiteren van de kwetsbaarheden van je kinderen, dus leer je kinderen hoe belangrijk het is om nooit online contact te hebben met iemand die ze niet persoonlijk hebben ontmoet.

5. Gebruik van riskante apps: we herinneren ons allemaal onze tienerjaren en de fouten die we onderweg hebben gemaakt. Maar wat anders is voor kinderen die opgroeien in dit digitale tijdperk is dat ze toegang hebben tot risicovolle apps binnen handbereik. Apps zoals Tinder, Messengers en Snapchat. Hoewel veel van deze apps niet bedreigend klinken, is het de manier waarop tieners deze apps gebruiken om op ongepaste en/of kwaadwillende wijze te communiceren waardoor ze gevaarlijk worden. Waarschuwingssignalen dat je kind betrokken is bij risicovol online gedrag omvat: het verwijderen van berichten, het sluiten van de browser wanneer een ouder de kamer betreedt, het gebruik van privébrowser-modus, het maken van valse sociale-mediareaccounts, het wissen van de browsergeschiedenis, en nog veel meer. Als je je zorgen maakt over welke apps je kinderen online gebruiken, is het cruciaal dat je met hen communiceert over hun limieten.

De verantwoordelijkheid die ligt bij kinderen wanneer een ze een smartphone krijgen, is niet iets dat lichtvaardig moet worden genomen. De acties die ze online nemen, volgen hen de rest van hun leven en veel kinderen zijn nog niet volwassen genoeg om die langdurige gevolgen te begrijpen. Als ouder is het jou taak om geïnformeerd te worden en blijven, om ervoor te zorgen dat je kinderen veilig blijven.