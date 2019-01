Kleine dingen die je kunt doen om je eerste werkweek minder stressvol te maken

Met een nieuwe baan beginnen is altijd intimiderend. Hoe gaan je collega’s over je denken? Ga je goed werk leveren? Hier enkele tips die ervoor zorgen dat je een zo soepel mogelijke overgang hebt in de eerste week van je nieuwe baan.

Neem ongeveer een uur de tijd om je sociale media-profielen bij te werken, mensen op de hoogte te stellen van de baan en controleer of er niets belastends online is.

Maak een plan van aanpak voor wat je in het begin hoopt te bereiken.

Bedenk scenario’s van hoe je een geweldige eerste indruk zult maken wanneer je je nieuwe collega’s ontmoet.

Vraag rond en bekijk bedrijfsfoto’s om erachter te komen wat de dresscode is voordat je op de eerste dag binnenloopt.

Het begin is een waas van gezichten, dus zorg ervoor dat je verschillende antwoorden hebt voorbereid voor het geval je de naam van een nieuwe collega vergeet.

Ga vooruit op logistiek door je werktas in te pakken, documenten klaar te maken die je moet meenemen en uit te zoeken hoe lang het duurt voordat je er bent.

Doe nog een keer onderzoek naar je collega’s en plan manieren om iedereen op kantoor beter te leren kennen in de komende weken.