Knuffelen en spontaan je partner verrassen blijven de meest romantische gebaren

Romantiek anno 2018 is niet dood, maar we vinden het lastig om de juiste vorm te vinden. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Harlequin naar de rol van romantiek anno 2018. Bijna 70% van de ondervraagden geeft toe dat ze het verwarrend vinden wat vandaag de dag als romantisch wordt beschouwd. Het onderzoek, waarvoor ruim duizend Nederlandse volwassen zijn ondervraagd, onthult welke gebaren tegenwoordig het meest romantisch worden gevonden. Ook blijkt dat 85% van de Nederlanders meer romantiek in hun leven zouden willen. Tegelijkertijd geeft één op de drie aan dat ze in de praktijk van alledag geen romantische gebaren maken, omdat ze bang zijn dat het afgezaagd overkomt of omdat het ongemakkelijk zal voelen.

Hoewel we in een digitaal tijdperk leven, lijkt het erop dat we nog het meest hunkeren naar traditionele romantische gebaren. Uit het onderzoek komt naar voren dat de meest romantische gebaren zijn: knuffelen en je partner spontaan verrassen met een cadeautje of reis. Ook het traditionele hand-in-hand lopen is in 2018 nog steeds een zeer populair romantisch gebaar.

De top 5:

Knuffelen (55%)

Een verrassend cadeau kopen (50%)

Hand in hand lopen (41%)

Een spontaan reisje plannen (35%)

Een spontaan avondje uit organiseren (32%)

Enkele verrassende resultaten:

* Bijna 70% van de Nederlandse volwassenen vindt het verwarrend wat vandaag de dag als romantisch wordt gezien;

* 85% van de Nederlanders zou wat meer romantiek in hun leven willen, maar men weet niet zo goed hoe;

* Traditionele romantische gebaren zoals knuffelen en spontaan je partner verrassen zijn nog steeds het populairst; dat blijkt uit de top 20 van meest romantische gebaren;

De grootste afknappers zijn ook bekend. Met stip op nummer 1: telefoonverslaving (bijvoorbeeld tijdens het eten je telefoon op tafel leggen).