Knuffels kunnen helpen beschermen tegen conflictgerelateerde problemen

Het ontvangen van knuffels kan bufferen tegen schadelijke stemmingsveranderingen in verband met interpersoonlijke conflicten, blijkt uit een nieuw onderzoek. Mensen die vaker intermenselijk contact aangaan, genieten van een betere fysieke en psychologische gezondheid en betere relaties. In de nieuwe studie concentreerden de onderzoekers zich op knuffels – een relatief algemeen ondersteuningsgedrag dat individuen aangaan met een breed scala aan sociale partners. De onderzoekers interviewden 404 volwassen mannen en vrouwen elke nacht gedurende 14 opeenvolgende dagen over hun conflicten, knuffelontvangst en positieve en negatieve stemmingen. Het ontvangen van een knuffel op de dag van het conflict werd gelijktijdig geassocieerd met een kleinere afname van positieve emoties en een kleinere toename van negatieve emoties. De effecten van knuffels kunnen ook zijn blijven hangen, omdat de ondervraagden de volgende dag een voortdurende verzwakking van de negatieve stemming rapporteerden.

Hoewel ze correlerend zijn, komen deze resultaten overeen met de hypothese dat knuffels bufferen tegen schadelijke veranderingen in affect verband met het ervaren van interpersoonlijke conflicten. Hoewel meer onderzoek nodig is om mogelijke mechanismen te bepalen, suggereren de bevindingen van de grote steekproef dat knuffels een eenvoudige maar effectieve methode zou kunnen zijn om ondersteuning te bieden aan zowel mannen als vrouwen die interpersoonlijke problemen ervaren.