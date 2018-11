Koffie drinken kan je kansen op het ontwikkelen van Alzheimer, Parkinson, verminderen

Een nieuwe studie suggereert dat er meer zou kunnen zijn in het drinken van een kop koffie dan een boost in energie. Het drinken van koffie kan je ook beschermen tegen het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer en Parkinson.

“Koffieconsumptie lijkt enige correlatie te hebben met een verminderd risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson,” zegt de onderzoeker. “Maar we wilden onderzoeken waarom dat zo is – welke verbindingen erbij betrokken zijn en hoe ze ouderdomscognitieve achteruitgang kunnen beïnvloeden.”

Het onderzoeksteam koos ervoor om drie verschillende soorten koffie te onderzoeken: licht geroosterd, donker geroosterd en gedecaffeïneerd donker geroosterd. “De cafeïnehoudende en de-cafeïnehoudende donker geroosterde hadden allebei identieke potenties in onze eerste experimentele testen,” zegt de onderzoeker. “Dus we hebben al vroeg opgemerkt dat het beschermende effect niet te wijten was aan cafeïne.”

De onderzoeker identificeerde toen een groep verbindingen bekend als fenylindanen, die naar voren komen als gevolg van het roostproces voor koffiebonen. Fenylindanen zijn uniek omdat ze de enige in het onderzoek onderzochte verbinding zijn die bèta-amyloïde en tau, twee eiwitfragmenten die gebruikelijk zijn bij de ziekte van Alzheimer en Parkinson, voorkomen of liever remmen, zodat ze niet klonteren. “Dus fenylindanen zijn een dubbele remmer, erg interessant, we hadden dat niet verwacht.” zegt de onderzoeker.

Aangezien roosten leidt tot hogere hoeveelheden fenylindanen, lijkt donkere gebrande koffie meer beschermend dan lichte gebrande koffie.