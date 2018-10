Korte dagen tijdens het derde trimester van de zwangerschap kunnen het risico op postpartumdepressie vergroten

Vrouwen die in de donkere maanden van het jaar in de late zwangerschap zijn, hebben mogelijk een groter risico op het ontwikkelen van een postpartumdepressie zodra hun baby’s zijn geboren. Dit komt overeen met wat bekend is over de relatie tussen blootstelling aan natuurlijk licht en depressie bij volwassenen in de algemene bevolking. Hoewel verminderde blootstelling aan natuurlijk licht in verband werd gebracht met depressie bij volwassenen in de algemene bevolking, is er nog geen consensus over de vraag of blootstelling aan licht of seizoensgebondenheid de ontwikkeling van depressie tijdens en na de zwangerschap beïnvloedt.

In deze studie analyseerden de onderzoekers van de Universiteit van Californië de beschikbare informatie van 293 vrouwen die deelnamen aan een van de twee gerandomiseerde gecontroleerde klinische onderzoeken over slaap vóór en na de zwangerschap. Gegevens omvatten de hoeveelheid daglicht tijdens het laatste trimester van hun zwangerschap, samen met informatie over bekende risicofactoren zoals een voorgeschiedenis van depressie, de leeftijd van de vrouw, haar sociaal-economische status en hoeveel ze sliep.

Over het algemeen hadden de deelnemers een risico van 30 procent op depressie. De analyse suggereerde dat het aantal uren daglicht waaraan een vrouw werd blootgesteld tijdens haar laatste maand van de zwangerschap en net na de geboorte een grote invloed had op de kans dat ze depressieve symptomen ontwikkelde.

Het laagste risico op depressie (26 procent) deed zich voor bij vrouwen wier laatste trimester samenviel met seizoenen met langere daglichturen. Depressiescores waren het hoogst (35 procent) bij vrouwen wier laatste trimester samenviel met “korte” dagen en de symptomen bleven ernstiger te zijn na de geboorte van hun baby’s in deze groep vrouwen. Op het noordelijk halfrond verwijst dit tijdschema naar de maanden augustus tot de eerste vier dagen van november (late zomer tot vroege herfst).

De bevindingen suggereren dat het gebruik van een lichte behandeling in het late derde trimester, wanneer de daglengte van het seizoen korter is, depressieve postpartum-symptomen bij hoog-risicomoeders gedurende de eerste drie maanden van het leven van hun kinderen zou kunnen minimaliseren. De onderzoeker zegt dat vrouwen met een geschiedenis van psychische problemen en mensen die al in het derde trimester depressieve klachten hebben, verder kunnen profiteren van buitenshuis zijn wanneer mogelijk, of apparaten gebruiken zoals lichtbakken die lichttherapie bieden.