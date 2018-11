Kortere slaap kan leiden tot uitdroging

Volwassenen die slechts zes uur per nacht slapen – in tegenstelling tot acht – hebben mogelijk een hogere kans om uitgedroogd te raken, volgens een nieuw onderzoek van Penn State. Deze bevindingen suggereren dat diegenen die zich niet goed voelen na een nacht van slechte slaap dehydratie willen overwegen – niet alleen slechte slaap als oorzaak, en meer water drinken.

Onderzoekers keken naar hoe slaap de hydratiestatus en het risico van uitdroging beïnvloedde bij Amerikaanse en Chinese volwassenen. In beide populaties hadden volwassenen die meldden dat ze zes uur hadden geslapen significant meer geconcentreerde urine en een 16-59 procent hogere kans om onvoldoende gehydrateerd te zijn in vergelijking met volwassenen die ’s nachts acht uur op regelmatige basis sliepen. De oorzaak was gekoppeld aan de manier waarop het hormonale systeem van het lichaam hydratatie reguleert.

Een hormoon genaamd vasopressine wordt vrijgegeven om de hydratatiestatus van het lichaam te helpen reguleren. Het wordt de hele dag door vrijgegeven, maar ook tijdens de nachtelijke slaapuren, waarop de onderzoekers zich hebben geconcentreerd voor deze studie.

Uitdroging heeft een negatieve invloed op veel van de systemen en functies van het lichaam, inclusief cognitie, stemming, fysieke prestaties en anderen. Langdurige of chronische uitdroging kan tot meer ernstige problemen leiden, zoals een hoger risico op urineweginfecties en nierstenen.

“Als je maar zes uur slaap krijgt per nacht, kan dit je hydratatiestatus beïnvloeden,” zei de onderzoeker. “Deze studie suggereert dat als je niet genoeg slaap krijgt en je de volgende dag slecht of moe bent, je extra water moet drinken.”