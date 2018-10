KreaDoe beurs 2018

KreaDoe, het grootste DIY-event in Nederland, waar creatieve inspiratie vooropstaat, wordt vanaf vandaag, woensdag 31 oktober tot en met zondag 4 november gehouden in de Jaarbeurs in Utrecht. Met ruim 300 stands, honderden workshops, winacties en 43 duizend bezoekers is KreaDoe nog groter dan afgelopen editie.

KreaDoe-fans kunnen dit jaar veel nieuws verwachten. Zo bedacht het KreaDoe-team het nieuwe plein ‘KreaDoe Ontmoet’. Een plein ingericht als huiskamer waar in iedere hoek een andere hobby centraal staat en waar onze grootste fans de rol van gastvrouw bekleden. Bezoekers kunnen er met hun net gekochte spulletjes direct aan de slag en tips en ervaringen met andere bezoekers uitwisselen.

Er is dit jaar nog veel meer nieuws. Zo is er een speciale Inspiratiezone, de Mashtag Creative Mashup, een Kidsplein en het Goedgemutste Breitheater waarvoor wordt samengewerkt met innocent en het Nationaal Ouderenfonds. Naast de vele nieuwe activiteiten worden de succesnummers van vorige edities uiteraard geprolongeerd. Zoals bijvoorbeeld het altijd populaire Cupcaketheater en de Bloggersspot.

Ook nieuw dit jaar is het enorme aantal auteurs van DIY-boeken die naar KreaDoe komen, dat waren er nog nooit zoveel. Zij zijn er voor een meet & greet, om demo’s te geven en om te signeren. Zo is Bobbi Eden er, zij lanceert op KreaDoe haar tweede haakboek. De bekendste mannelijke haker van het land Dendennis is er ook op alle KreaDoe-dagen. En voor bezoekers die alles willen weten van het mega populaire handlettering zijn onder andere Carla Kamphuis, Karin Joan en Karin Luttenberg er.

Workshops en shoppen

Veel bezoekers komen naar KreaDoe vanwege de vele workshops die er gevolgd kunnen worden. Dat kan tijdens deze editie natuurlijk ook weer. Uiteraard kan er ook weer volop geshopt worden. Honderden exposanten hebben hun mooiste en beste artikelen geselecteerd voor hét creatieve event van het jaar.

