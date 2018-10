Laat ook een wijnkoelkast inbouwen met De Wijnkoelkast.nl

Een inbouwkoelkast voor wijn is een absolute toegevoegde waarde voor elke Nederlandse keuken. Als wijnliefhebber kun je eigenlijk niet zonder een ingebouwde wijnkoelkast. Een inbouwkoelkast voor jouw favoriete wijnen heeft namelijk nogal wat voordelen. De belangrijkste hiervan zijn:

* Met een ingebouwde wijnklimaatkast heb je altijd jouw speciale wijnen bij de hand op een handige plek. En natuurlijk op precies de juiste temperatuur!

* Een inbouwkast voor wijnen in het keukenblok geeft een extra luxe uitstraling aan de keukenruimte. Als er bezoek komt, kun je vol trots jouw prachtige wijnklimaatkast laten zien.

* Er zijn tegenwoordig uiteenlopende maten koelkasten voor wijnflessen beschikbaar. Ben je iemand die met 10 à 15 flessen uit de voeten kan, dan zijn er speciale kleinere wijnkasten voorhanden. Maar ook voor echte doorgewinterde wijnliefhebbers en mensen met een bourgondische levensstijl zijn er wijnklimaatkasten die wel 40 tot 50 flessen tegelijk kunnen koelen.

* Als je liever geen wijnklimaatkast in het keukenblok onderbrengt, bijvoorbeeld omdat je de keukenblokken liever anders benut, kun je ook een losse wijn klimaatkast kopen. Die kun je dan in de keukenruimte zetten, of eventueel in de woonkamer.

* Veel wijnklimaatkasten hebben twee temperatuurzones. Dit is ideaal om specifieke wijnsoorten op exact de juiste temperatuur te kunnen bewaren en serveren.

* Wijnkoelkasten zijn gemaakt om ultraviolet tegen te houden omdat dit wijnen te snel laat verouderen. Bewaar je jouw flessen in een goede inbouwkast voor wijn, dan weet je zeker dat de beste smaakkwaliteit vele jaren gegarandeerd is.

* Goede wijnkoelkasten zijn zodanig ontworpen dat ze kleinere trillingen opvangen. Trillingen zijn slecht voor de ontwikkeling van wijn. Voor oudere wijnen geldt dat nog meer dan voor jonge wijnen. Dus met een wijnklimaatkast of wijnkoelkast ben je ervan verzekerd dat ook je oudere, gerijpte wijnen lange tijd op een voortreffelijke manier op smaak blijven!

Tips voor het inbouwen van jouw eigen wijn koelkast

Zorg voordat je een of meer wijnklimaatkoelkasten aanschaft, je heel exact de breedte, diepte en lengte van de ruimte opmeet waar de koelkast voor wijn moet komen. Met name als het een koelkast betreft die in een keukenblok ingezet wordt, moeten de maten exact kloppen. Let verder op de beschikbare kleuren van wijnklimaatkasten. Deze moeten natuurlijk goed passen bij de kleuren van het keukenblok. Het aanbod van DeWijnkoelkast.nl heeft altijd een model dat naadloos in jouw interieur past. Zorg er ten slotte voor dat je je niet laat verleiden door heel goedkope koelkasten. Deze koelen, maar zijn niet constant van temperatuur en niet trillingsvrij. Aanbieders, zoals DeWijnkoelkast.nl, hebben een hoogkwaliteit wijnkoelkasten in het middensegment, vaak met leuke kortingen of een mooi cadeau bij je aankoop!



