Na een lange dag heerlijk genieten onder een regendouche!

Regendouches bieden een luxueus alternatief voor een gewone douche. De koppen zijn meestal groter en hangen recht boven het hoofd, wat de ervaring van douchen in de regen simuleert. Maar ze zijn heel anders dan een traditionele douchekop. Wil je ook een regendouche voor je badkamer aanschaffen? We vertellen je hier waar je op moet letten.

Het formaat van de douche

Regendouchekoppen zijn doorgaans groter dan een gewone douchekop. De meeste douchekoppen zullen een diameter tussen de 7 en 36 centimeter hebben. Ze hangen direct boven je hoofd waardoor de stralen je lekker zachtjes douchen. Dat betekent dat je een luxere, spa-achtige ervaring krijgt. De meeste mensen zullen zeggen dat een grotere kop beter is omdat het meer ontspannend is.

De grootte doucheruimte

Het kiezen van het juiste formaat hangt echter ook af van de grootte van de doucheruimte of de breedte van de badkuip. In de eerste plaats dekken regendouchekoppen een groter gebied dan normale douchekoppen. Als de ruimte te klein is, loop je het risico dat je badkamer onder water komt te staan ​​elke keer dat je gaat douchen. Dus zorg ervoor dat je voldoende ruimte onder de douchekop hebt om comfortabel te douchen.

Waterdruk

Waterdruk is ook een factor waar je rekening mee moet houden. Regendouchekoppen vereisen veel waterdruk om goed te werken. Als de druk in het huis niet geschikt is, kan het beter zijn om voor een kleinere kop te gaan. Maar als de druk sterk is en de douche ruimte groot is, kies dan voor een groot model. Houdt ook in gedachten dat je meer water gebruikt.

Kwaliteit & Prijs

Het belangrijkste knelpunt voor de meeste mensen die een regendouche overwegen, is de prijs. Ze zijn aanzienlijk duurder dan normale douchekoppen. Kwaliteit varieert van merk tot model. Het kopen van de duurste regendouche betekent niet dat je de beste douchekop krijgt. Neem de tijd om recensies te lezen voordat je een kiest. Je hoeft niet speciaal een duur merk te kopen om een goed product te krijgen.

Stijl & afwerking

Regendouches zijn gemaakt van verschillende materialen. Het scala aan beschikbare afwerkingen varieert sterk. Zoek naar een kwaliteit die bij de rest van de badkamer past. Dit is echter niet zo belangrijk als het lijkt. Een regendouche valt echt op in een badkamer, dus kan je ook de badkamer rond de douche ontwerpen.