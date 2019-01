Last minute kleding kopen: 5 shops

Steeds vaker zie en hoor je het: vandaag besteld = morgen in huis en laatste jaren ook al vandaag besteld = vandaag bezorgd. Erg handig voor de uitstellers onder ons of als je snel iets nodig hebt, bijvoorbeeld voor Valentijnsdag. We hebben een aantal kledingshops met snelle bezorging voor je op een rijtje gezet. Mocht je aan deze 5 webshops niet genoeg hebben, dan vind je hier een uitgebreider overzicht met alle Nederlandse kledingwinkels met 24uursbezorging. Bovendien kun je dan filteren op betaalmethode zodat je alleen winkels ziet met de door jou geselecteerde betaalmethode. Handig als je graag achteraf betaalt met bijvoorbeeld Afterpay of Klarna.

Wehkamp

De eerste van ons rijtje is een grote bekende in de wereld van online winkelen: Wehkamp. Bij Wehkamp krijg je op werkdagen je bestelling de volgende dag in huis als je voor 23:59 bestelt. Bestellingen op zaterdag worden op maandag geleverd en achteraf betalen is mogelijk met Wehkamp’s digitale acceptgiro variant. Overigens kun je er voor veel meer terecht dan alleen kleding.

De Bijenkorf

Een andere grote bekende die in 24 uur levert, is de Bijenkorf. Je vindt er heel veel dames, heren en kinderkleding van allerlei bekende en minder bekende merken. Bestel je op werkdagen voor 22:00 dan heb je je bestelling de volgende dag binnen. Met een shippingplus abonnement profiteer je voor €9,95 per jaar van gratis bezorging op zondag en kan je ook kiezen voor gratis avondbezorging. Achteraf betalen is niet mogelijk bij de Bijenkorf.

Steps

Een iets minder bekende in het rijtje is Steps. Deze online winkel in damesmode levert de volgende dag indien je je bestelling geplaatst hebt op werkdagen voor 22:00. Bovendien kun je achteraf betalen met Klarna én is retourneren ook nog eens gratis. Extra handig als je nog niet helemaal overtuigd bent van je keuze of verschillende maten wil passen. Bestellingen geplaatst in het weekend worden op dinsdag geleverd.

Comegetfashion

Een andere iets minder bekende is Comegetfashion, een leuke shop voor de laatste musthaves. Bestel je op werkdagen voor 22:30 dan heb je je bestelling de volgende dag in huis. Bestellingen die je in het weekend voor 22:30 plaatst, krijg je op maandag. Achteraf betalen doe je met Afterpay en retourneren is gratis als je 1 of meer items houdt.

Guts & Gusto

Een beetje in hetzelfde straatje als Comegetfashion is Guts & Gusto: kleding, schoenen en accessoires geïnspireerd op de laatste trends. Op zondag t/m vrijdag geldt: voor 21:30 besteld is morgen in huis. Leuk detail is dat je bestelling altijd wordt ingepakt als een cadeautje!

Dit is een kleine greep uit de winkels die in 24 uur leveren, erg handig voor de snelle en ongeduldige shopper.