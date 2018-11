Wat leidt tot gewichtstoename?

Overgewicht en obesitas zijn – op roken na – de grootste risico’s voor kanker in onze leefstijl. Daarom heeft het Wereld Kanker Onderzoek Fonds onderzocht wat tot gewichtstoename leidt. Voor het nieuwe rapport over gewichtstoename heeft een panel van internationale experts wereldwijd onderzoek geanalyseerd. Daarbij is in kaart gebracht wat in onze voeding en leefstijl de kans op overgewicht en obesitas vergroot. Het nieuwe rapport ‘Diet, nutrition and physical activity: Energy balance and body fatness’ is onderdeel van de grootste studie ooit naar voeding, leefstijl en kanker.

Wat vergroot de kans op overgewicht?

Over sommige factoren die tot gewichtstoename leiden heb je weinig of geen invloed. Voorbeelden hiervan zijn:

Erfelijkheid.

Psychosociale factoren, zoals stress, eetstoornissen en depressiviteit.

Voeding van de moeder tijdens de zwangerschap. Baby’s van moeders met overgewicht of obesitas hebben meer kans om zelf ook overgewicht of obesitas te krijgen.

Omgevings- en politieke factoren, bijvoorbeeld of gezonde voeding wel genoeg beschikbaar en betaalbaar is.

Bepaalde bacteriën in de darmen.

Maar er is veel waar je wel invloed op hebt.

Wat de kans op overgewicht en obesitas vergroot:

Schermtijd. Het bewijs uit onderzoek is met name sterk bij kinderen. Kinderen die lang achter een scherm (computer, tablet of tv-kijken) zitten hebben meer kans op overgewicht en obesitas.

Dranken met toegevoegde suikers.

Fastfood.

Een westers voedingspatroon, wat veel vlees, suiker en vet inhoudt

Wat de kans op overgewicht en obesitas verkleint:

Wandelen.

Matig intensieve lichaamsbeweging, zoals fietsen.

Vezelrijke voeding, zoals volkorenbrood en zilvervliesrijst.

Een traditioneel mediterraan voedingspatroon wat bestaat uit veel groente, fruit, volkorenproducten, peulvruchten, vis, olijfolie en kleine hoeveelheden vlees en zuivel.

Als baby borstvoeding hebben gehad.

Overgewicht en kanker

Overgewicht en obesitas vergroten de kans op maar liefst 12 vormen van kanker. Op roken na, zijn overgewicht en obesitas de grootste risico’s voor kanker. Dat blijkt uit de grootste studie ooit naar voeding, leefstijl en kanker. Een van de aanbevelingen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is: Blijf op een gezond gewicht. Houd je gewicht binnen gezonde grenzen en voorkom gewichtstoename op volwassen leeftijd.