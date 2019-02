Leuke spelletjes om de relatie met je partner spannend te houden

Variatie is de sleutel tot het spannend houden in de slaapkamer, en het proberen van nieuwe dingen in bed staat vaak bovenaan de lijst als het erom gaat de vonk tussen jou en je partner levend te houden. Dit kan echter gemakkelijker gezegd dan gedaan zijn; zelfs de meest creatievelingen onder ons kunnen moeite hebben om iets nieuws te bedenken om te proberen. Of je nu net een relatie hebt met iemand met wie je een connectie wilt vormen, of je gewoon de intimiteit met je langdurige partner wilt herbeleven, hier zijn enkele leuke spelletjes die je kunt proberen voor meer spanning en intimiteit en wat jullie dichterbij elkaar zal brengen.

Doe samen een seksvragenlijst

Praten over je seksuele voorkeuren is gemakkelijker gezegd dan gedaan, vooral als het gaat om het beschrijven van wat je leuk en niet leuk vindt in bed. Het is belangrijk dat je je prettig voelt om met je partner over seks te communiceren, maar dat kost tijd en vertrouwen. Als je een helpende hand nodig hebt om het gesprek op gang te krijgen, kan het doen van een seksvragenlijst een minder ongemakkelijke manier zijn om met je partner over je geheime wendingen en fantasieën te praten. Het zal je intimiteit vergroten en je helpen om meer seksueel comfortabel met elkaar te worden.

Ga op een plezier zoektocht

Wil je een spel met zowel plezier als frustratie? Verstop om de beurt elkaars favoriete seksspeeltje rond het huis en ga ermee akkoord dat je het overal zult gebruiken waar je het ook vindt. Het is de perfecte manier om seks in verschillende delen van het huis te verkennen!

Speel “Verboden gebied”

Wanneer je net een relatie hebt met iemand, is het opwindend om elkaars lichaam te verkennen. Als je die nieuwe, onschuldige fase in je seksleven met een langdurige partner mist, probeer dan “verboden gebied” te spelen, een spel waarbij je regels vaststelt over wat je wel of niet in bed kunt doen voor de avond. Het zal jullie herinneren aan de “nieuwheid” die er was in het begin van de seksuele relatie.

Breng Dirty Talk in de slaapkamer

Dirty talk; we zijn er allemaal wel bekend mee, maar hoeveel van ons gebruiken eigenlijk zwoele woorden tijdens de seks? Dirty talk is niet zo eenvoudig als het klinkt. Als het gaat om dirty talk, volg je niet altijd je ondeugende praatjes. Een deel van dirty talk is het opbouwen van een fantasiewereld waar, letterlijk alles wat je zegt waar kan worden, maar niet alles van de verbeelding (zelfs als het gedeeld wordt met een partner) iets is dat we eigenlijk willen ervaren. Een vuistregel is dat sexy besmettelijk is; als je iets zegt dat jou opwindt, heeft dit ongetwijfeld hetzelfde effect op je partner.

Leer de kunst van een ‘vluggertje‘

Onderschat de impact van een vluggertje niet. Als je seksleven saaier is dan 50 Shades of Grey, is het misschien tijd om wat verrassing toe te voegen. Pak hem vast zodra hij na het werk door de deur loopt, of zelfs wanneer hij net uit de douche is gestapt, en begin hem te verleiden. Hij zal je later bedanken.

Speel een rollenspel

Er is geen gemakkelijkere manier om sex op te fleuren dan met een spelletje ‘laten we doen alsof’. Door een nieuwe persoonlijkheid in de slaapkamer te brengen, ben je in staat elk zelfbewustzijn los te laten, want, je was jezelf niet. Jij was het stoute schoolmeisje of de bezorgde verpleegster in een erotisch verhaal over je eigen creatie. Vergeet niet je te verkleden!

Maak het een beetje kinky

Heb je de dominante en onderdanige rollen in de al slaapkamer ontdekt? Er zijn genoeg mogelijkheden om te verkennen. Van dingen zoals kiezen wat je partner draagt tot de leiding hebben over je partner’s plezier. Je kunt de avond veranderen in een uitgebreide reeks uitdagingen. Ook het toevoegen van seksspeeltjes in de slaapkamer is een aanrader. Als je al een vibrator hebt, probeer dan eens deze sex schommel bij desexshop.nl. Onthoud, net als bij elke vorm van kinky experimenteren, om duidelijk regels en limieten vast te stellen voor je spel, en controleer elkaar om er zeker van te zijn dat je allebei plezier hebt.

Verleid elkaar (alsof het de allereerste keer is)!

Het ‘doen alsof jullie vreemden zijn bij de bar’ spel is klassiek en niet zonder reden. Het kan wat acteervaardigheden vergen om te voorkomen dat je elkaar behandelt alsof jullie elkaar al langer kennen, maar het geeft je ook de gelegenheid om te spelen met doen alsof.

Voor elkaar masturberen

Voor elkaar masturberen is een onverwachte en nieuwe manier om je gebruikelijke slaapkamerroutine op te schudden. Het kan ook ongelooflijk sexy zijn, vooral als je voyeuristische of exhibitionistische neigingen hebt. Als de tekenen van opwinding van je partner – zijn gekreun, zijn zuchten, de zwelling van zijn penis – je opwinden, waarom zou je hem dan niet aanmoedigen om voor je te masturberen? Masturberen voor je partner kan je ook helpen om comfortabeler te worden met je eigen masturbatie gewoonten. Terwijl je dit doet, kun je zelfs een nieuwe techniek ontdekken! Jullie kunnen ook samen een orgasme hebben. Door je partner te laten zien hoe je jezelf kunt plezieren, kun je je partner leren wat je leuk vindt.