De leukste beauty adventskalenders van 2018

Voor de decembermaand komen verschillende beauty merken met een adventskalender om af te tellen naar Kerstmis. De adventskalenders zijn gevuld met heerlijke beauty cadeautjes die elke dag weer een andere verassing zijn. Maak elke dag in de maand december een vakje open en laat je verrassen. We hebben hier de beauty adventskalenders van 2018 op een rij gezet. Welke kies jij?

Biotherm Hydratatie Adventskalender



De Biotherm Hydratatie Adventskalender bevat de beste Biotherm huidverzorgingsproducten. Het bevat onder andere een hydraterende Biomains handcrème, hydraterende lichaamsverzorging Lait Corporel, ultra-frisse Aquasource Gel gezichtsverzorging, lichte Blue Therapy Accelerate, een cadeau geschikt voor iedere leeftijd!

Biotherm Hydratatie Adventskalender € 50,48

Rituals The Ritual of Advent Rituals adventskalender XL 2018



Tel af tot kerst met The Ritual of Advent kalender, inclusief 24 Rituals verrassingen. Met The Ritual of Advent kalender, ontdek je achter elk raam een luxueus Rituals product. De perfecte manier om de laatste 24 dagen tot kerst af te tellen en samen met je geliefden elke dag een speciaal moment te creëren. Deze feestelijke Advent kalender bevat een unieke selectie van luxe producten, inclusief vier speciale Advent kaarsen. Advent begint vier zondagen voor kerst en om het begin van deze periode te vieren, wordt een kaars aangestoken. Vervolgens wordt elke zondag een nieuwe kaars aangestoken tot aan kerst.

The Ritual of Advent Rituals adventskalender XL 2018 € 59,50.

alessandro adventskalender



Laat je tijdens de feestdagen betoveren door de sprookjesachtige adventskalender van alessandro met 24 adembenemende nagellakken! Deze set bevat 24 prachtige kleuren en 4 hiervan zijn speciaal en exclusief ontwikkeld voor deze adventkalender. Je ontdekt deze mysterie-kleuren op elke zondag van de decembermaand.

alessandro adventskalender € 56,05

NYX Professional Makeup Sets Sugar Trip 24 Days of Beauty



Ga op een zoete reis met de Sugar Trip 24 Days of Beauty-adventskalender van NYX Professional Makeup. Deze bevat 24 fan-fave producten in 24 nieuwe kleuren. Deze limitied edition collectie neemt u mee in een droomwereld. Ontdek prachtige lipproducten, zoals de Soft Matte Lip Cream en Butter Gloss. Ook zult u velvet-shadows, highlighters en blushes langs zien komen. Van 10 blendable poeders tot 14 mini lipkleurtjes, deze adventskalender heeft het allemaal!

NYX Professional Makeup Sets Sugar Trip 24 Days of Beauty € 52,90

Clinique 24 Days of Clinique



Ook dit jaar lanceert Clinique haar bekende adventskalender: 24 Days of Clinique. De Clinique Advent-kalender komt met een assortiment van huidverzorgings- en make-uffavorieten achter 24 vensters. De kalender is exclusief verkrijgbaar bij Ici Paris XL en online via www.clinique.nl. Adviesverkoopprijs €71,38.

Jo Malone London Advent Calendar 2018



De glinsterende Advent Calendar van Jo Malone London zit vol fonkelende geschenken. Colognes, Kaarsen en meer. De ultieme verwennerij voor u. Geïllustreerd met de façade van het huis van Jo Malone London, het Georgische herenhuis, is de kalender gevuld met kleine luxe: verfijnde Colognes en rijke en voedende Body Crème, perfect om je eigen seizoensgeur te creëren.

Jo Malone London Advent Calendar 2018 € 357,01

L’occitane Premium Advent Calendar



Laat deze Kerst al je wensen in vervulling gaan met L’occitane en Castelbajac Paris. De adventskalender fleurt de donkere decemberdagen op met zijn prachtige kleuren, intrigerende sterrenbeelden en fantastische producten! Deze sterrenbeeldenadventskalender is als een puzzel, maar dan super-de-luxe. Pak de adventskalender op, draai, wentel en keer ‘m in alle richtingen en zoek de 24 schatten die verborgen zitten in 24 laatjes.

De L’occitane Premium Advent Calendar is verkrijgbaar bij de L’occitane Boetieks en online via www.loccitane.nl voor €99,00.

Aveda Advent Calendar: 12 days of great hair



Christmas is coming en Aveda telt af! De Aveda Advent Calendar: 12 days of great hair bevat 12 producten waarmee je haar perfect zit tijdens de feestdagen!

Adviesverkoopprijs is € 115,-

Babor Adventskalender 2018



Ook dit jaar lanceert Babor de bekende ampullen adventskalender. Met de 24 magische Babor ampullen ben je verzekerd van een stralende huid tijdens de feestdagen. De Babor Adventskalender 2018 is verkrijgbaar bij de Babor Instituten en online via www.babor.nl voor een adviesverkoopprijs van €69,90.