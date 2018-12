De leukste interieurboeken van dit moment

Boeken over interieur en design zijn de ultieme inspiratiebron als je het een en ander aan je woning wilt veranderen. We hebben hier de nieuwste exemplaren op een rij gezet.

Think New Modern

Strakke lijnen en sobere kleuren. Architectuur die tegelijkertijd kracht en zen uitstraalt. Dat is de essentie van Think New Modern: design met een ziel. Piet Swimberghe en Jan Verlinde hebben opnieuw een selectie gemaakt van de mooiste interieurs met een internationale uitstraling, huizen die met veel passie en geduld zijn ingericht. Vintage, minimalisme en eclecticisme maken duidelijk plaats voor het ‘nieuwe modern’.

Tientallen interieurs komen aan bod, met persoonlijke achtergrondinformatie en de nieuwste interieurs van o.a. Hans Verstuyft, Bea Mombaers en vele andere prominente namen uit de Belgische interieurwereld. De Think-boeken bevatten veel niet eerder gepubliceerd materiaal, dat ook internationaal wordt opgepikt door de kwaliteit en veelzijdigheid van de geselecteerde interieurs.

Prijs: €39,99

Wonen als een Parisienne

Aan de hand van foto’s, aquarellen, schetsen, moodboards en handgeschreven notities laten Ines de la Fressange en Marin Montagut zien hoe je een persoonlijk interieur, dat de sfeer van Parijs ademt, creëert. In Wonen als een Parisienne worden vijftien Parijse appartementen getoond, waaronder de woningen van Ines en Marin zelf. De bewoners geven hun visie op wonen, inrichting en de Parijse stijl, en laten zien hoe ze met o.a. unieke accessoires van vlooienmarkten, designbeurzen, reizen en workshops hun huis hebben ingericht.

Elk hoofdstuk over een appartement wordt afgesloten met illustraties van negen specifieke kenmerken uit het interieur met bijbehorende uitleg. Een moodboard en kleurenpalet geven de stijl van ieder appartement duidelijk weer. Blader naar hartenlust door dit boek en laat je inspireren! Geniet van de intieme inkijkjes en ontdek de kunst van wonen als een Parisienne.

Prijs: € 34,99

Who’s afraid of pink, orange & green?

Interieurs bekennen kleur

Een snelle blik op Pinterest of Instagram bewijzen het: kleurrijke interieurs verdringen rap de rustige Scandinavische trend van veel wit en blank hout. Het nieuwe boek Who’s afraid of pink, orange & green? brengt twintig verrassende en uiteenlopende internationale interieurs. Kortom: inspiratie genoeg voor een kleurboost voor je interieur. Want de tijd van een braaf, clean en wit design is voorbij. Who’s afraid of pink, orange & green? barst van de kleur in alle gradaties: van ‘new neutrals’, pastels en ‘color blocking’ tot diep gesatureerde kleuren.

Naast de interieurs vind je in het boek vijf portretten van toonaangevende designers: Parisienne India Mahdavi, het Italiaanse duo Studiopepe, de piepjonge en Oekraïense Daria Zinovatnaya, de Spanjaarden van Masquespacio en het Belgisch designkoppel Muller Van Severen.

Prijs: €39.99

Floral Philosophy

Een nieuwe kijk op bloemen

Dat je hartstikke blij wordt van bloemen wisten we al. Maar welke bloemen passen het beste bij jouw stijl en interieur? Hoe schik je ze perfect in je vaas? Wat kun je er nog meer mee? Floral Philosophy. Een nieuwe kijk op bloemen geeft je de nieuwste inzichten om meer met bloemen te doen én laat je net even anders naar bloemen kijken. In dit prachtig geïllustreerde boek delen de bloemstylisten van bloomon hun kennis en tips en laten ze je door hun ogen naar bloemen kijken. Met hoofdstukken over styling, bloemverzorging, DIY en interieur is het boek voor iedereen die gelukkig wordt van bloemen en zelf aan de slag wil gaan.

Inspirerende stylingtrends worden speels afgewisseld met praktische tips over hoe je boeketten kunt samenstellen, welke bloemen en kleuren perfect met elkaar matchen of hoe bloemen in kleine vaasjes het beste tot hun recht komen. DIY-projecten worden stap voor stap uitgelegd en bieden je de kans om zelf een in het oog springende bloemenmuur of moderne bloemenkrans te maken.

PRIJS: € 20,00

Sfeervol wonen op het ritme van de natuur

Interieurstyliste Marie Masureel geeft je persoonlijke tips om elk seizoen je woning op te frissen. In totaal komen er in Sfeervol wonen op het ritme van de natuur zes stijlen aan bod. Van het nordicgevoel in het prille voorjaar tot het knusse gevoel in de winter. Sober, natuurlijk en ongedwongen, en dat door soms heel eenvoudige ingrepen, met leuke DIY-projecten en lowbudgetideeën.

Marie haalt haar inspiratie uit de veranderingen in de seizoenen. Want net zoals de natuur constant evolueert, kan het interieur mee veranderen. Zo dompelt ze haar woning onder in verschillende stijlen: het nordicgevoel in het prille voorjaar, de boho Ibizastijl tijdens de warme zomermaanden, en in de herfst maakt ze haar woning ingetogen en intiem door wabi-sabi accenten.

Prijs: € 32,50