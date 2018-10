De leukste vakantieparken aan het strand

Vakantie moet een tijd van plezier en ontspanning zijn, en het soort accommodatie dat je kiest is net zo belangrijk voor een geslaagde vakantie. Hoewel hotelkamers misschien lijken alsof ze alle kenmerken van een ontspannende vakantie bieden, vinden wij dat een verblijf op een vakantiepark nog leuker kan zijn. Zeker als je kinderen hebt. Je hebt alle gemakken van thuis in een compleet andere omgeving, er zijn voldoende faciliteiten aanwezig, ze zijn kindvriendelijk, er zijn voldoende eetopties, en het is relatief goedkoop. Ze zijn ook vaak op uitstekende locaties aan zee. We hebben hier de 4 leukste vakantieparken in Nederland aan het strand op een rij gezet voor inspiratie.

Landal Beach Park Texel

De Waddeneilanden zijn een van de meest prachtige gebieden van Nederland. Daar kun je heerlijk genieten van de rust, ruimte, de natuur, het strand en alles wat de eilanden te bieden hebben. Op Texel is Landal Beach Park Texel onze favoriet. Je verblijft in een luxe villa op loopafstand van het strand, die van alle gemakken is voorzien. Een aantal bungalows op het park liggen zelfs aan het water. Ga lekker vissen, kom alles te weten over de zeehonden in Ecomare en geniet van de mooie omgeving en de vele bezienswaardigheden die Texel rijk is.

Center Parcs Port Zelande

Bij een verblijf op het compleet vernieuwde Center Parcs Port Zélande zal je je nooit vervelen. Het park is gelegen tussen het Grevelingenmeer en het Noordzeestrand. Geniet van de vele water- en strandsporten zoals zeilen, windsurfen of duiken, ga zwemmen in het subtropisch zwemparadijs Aqua Mundo, of ga lekker ontspannen in de indoor activiteitenhal Adventure Factory. Op vakantiepark Center Parcs Port Zelande vindt je alles voor een vakantie voor het gehele gezin.

Landal Beach Villa’s Hoek van Holland

Als je graag een eigen huisje (of zeg gerust een villa) óp het strand wilt hebben, dan is Landal Beach Villa’s Hoek van Holland perfect voor jou! Hier slaap je in héle comfortabele villa’s en zie je de zee vanuit je bed. Van je strandhuis loop je zo het water in. Het hele jaar door is het hier heerlijk uitwaaien en er is genoeg te doen omgeving. Wat denk je van een heerlijke wandeling langs het strand of door de duinen. Of maak een fietstocht door de regio en ga lekker eten bij een van de vele strandpaviljoens. Kortom, een heerlijke locatie om te genieten en ondertussen de omgeving van Hoek van Holland te verkennen.

Beach Resort Makkum

Beach Resort Makkum is een luxe bungalowpark in Friesland, gelegen in Makkum direct aan het strand en het IJsselmeer. Het bungalowpark biedt comfortabele bungalows, luxe villa’s direct aan het water en/of aan het strand en mooie vakantie-appartementen met spectaculair uitzicht over het IJsselmeer.

Speel een rondje midgetgolf, een potje tennis of huur een bootje of een fiets. Of geniet van de vele watersporten die je daar kunt doen. Natuurlijk mag de omgeving verkennen niet vergeten worden.