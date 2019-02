Je lichaamsbeeld wordt beïnvloed door de mensen om je heen

Tijd doorbrengen met mensen die niet met hun lichaam bezig zijn, kan je eigen eetgewoonten en lichaamsbeeld verbeteren, aldus onderzoekers van de Universiteit van Waterloo. In een nieuwe studie onderzochten onderzoekers hoe sociale interacties het lichaamsbeeld beïnvloeden. Ze ontdekten dat naast de vorige bevindingen dat het omgaan met mensen die bezig waren met hun lichaamsbeeld schadelijk was, dat tijd doorbrengen met mensen die niet op het lichaam gericht waren, een positieve impact had.

In het onderzoek vroegen onderzoekers 92 vrouwelijke studenten van 17 tot 25 jaar om een ​​dagboek bij te houden over zeven opeenvolgende dagen en reflecteerden ze op hun interacties met lichaams- en niet-lichaamsgerichte mensen. De studie meet de frequentie van dagelijkse interacties van deelnemers met lichaamsgerichte en niet-lichaamsgerichte anderen, hun mate van lichaamswaardering, wat betekent hoeveel iemand zijn lichaam waardeert, ongeacht de grootte of vorm en lichaamstevredenheid, en of ze intuïtief aten in uitlijning met hun honger en hunkeren naar in plaats van zich te fixeren op hun voedings- en gewichtsdoelen.

De onderzoekers ontdekten ook dat meer tijd doorbrengen met niet-lichaamsgerichte personen van voordeel kan zijn bij het beschermen tegen ongeordend eten en het bevorderen van meer intuïtief eten.

“Als meer vrouwen minder op hun gewicht/vorm willen focussen, kan er een rimpeleffect zijn dat de sociale normen voor het lichaamsbeeld van vrouwen in positieve richting verschuift”, aldus de onderzoeker. “Het is ook belangrijk voor vrouwen om te weten dat ze de mogelijkheid hebben om mensen om hen heen positief te beïnvloeden door hun relatie tot hun eigen lichaam.”