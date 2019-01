Lichaamsgrootte kan de levensduur van vrouwen meer beïnvloeden dan bij mannen

Lichaamsgrootte-lengte en gewicht- kan de levensduur van vrouwen veel meer beïnvloeden dan bij mannen, suggereert nieuw onderzoek. En hoewel lichamelijke activiteit gekoppeld is aan een langere levensduur bij beide geslachten, lijkt het hoe meer mannen elke dag fysiek doorbrengen, des te beter het is voor hun kansen om ouder te worden, terwijl 60 minuten per dag werd geassocieerd met de beste kans voor vrouwen, wijzen de bevindingen.

Eerder onderzoek heeft gekeken naar de associaties tussen gewicht (BMI of body mass index), fysieke activiteit en het bereiken van de ouderdom, maar de meeste studies hebben beide geslachten gecombineerd of uitsluitend op mannen gericht.

De levensduur van vrouwen en mannen verschilt, mogelijk beïnvloed door factoren zoals hormonen, genen en/of levensstijl. Om deze verschillen verder te onderzoeken, analyseerden de onderzoekers gegevens van de Nederlandse Cohortstudie (NLCS), die meer dan 120.000 mannen en vrouwen tussen 55 en 69 jaar omvat toen het begon in 1986. Ze wilden zien of er verband was tussen lengte, gewicht, lichamelijke activiteit in de vrije tijd en de waarschijnlijkheid om de leeftijd van 90 jaar te bereiken en of er verschillen waren tussen mannen en vrouwen.

Ongeveer 7807 deelnemers (3646 mannen en 4161 vrouwen in de leeftijd tussen 68 en 70) verstrekten gedetailleerde informatie in 1986 over hun huidige gewicht, lengte, gewicht op de leeftijd van 20 jaar en hun fysieke activiteit in de vrije tijd.

Dit omvatte activiteiten zoals tuinieren, hondenuitlaten, DIY (verbeteringen aan het huis), wandelen of fietsen naar het werk, en recreatieve sporten, die gegroepeerd waren in categorieën van dagelijkse quota: minder dan 30 minuten; 30 tot 60 minuten; en 90 minuten of meer. Deelnemers werden vervolgens gecontroleerd tot de dood of de leeftijd van 90, wat het eerst kwam.

De onderzoekers overwogen potentieel invloedrijke factoren, zoals of de deelnemers huidige of voormalige rokers waren, hoeveel ze dronken, hun opleidingsniveau en gebruikelijke energie-inname.

Ongeveer 433 mannen (16,7%) en 944 vrouwen (34,4%) overleefden tot 90-jarige leeftijd.

Vrouwen die op deze leeftijd nog in het leven waren, wogen gemiddeld genomen minder aan het begin van het onderzoek en zijn sinds hun twintigste minder aangekomen dan degenen die korter en zwaarder waren.

Ook hadden vrouwen die meer dan 175 cm lang waren 31 procent meer kans om 90 te bereiken dan vrouwen minder dan 160 cm. Dergelijke associaties werden bij de mannen niet gezien.

En als het ging om fysieke activiteitsniveaus, hadden mannen die meer dan 90 minuten per dag actief waren 39 procent meer kans om 90 te worden dan degenen die het minder dan 30 minuten deden. En elke extra dagelijkse inspanning van 30 minuten die ze deden, hield verband met een toename van 5 procent in hun kans om 90 te worden.

Maar dit was niet het geval voor vrouwen. Degenen die meer dan 30-60 minuten per dag actief waren, hadden 21 procent meer kans om 90 te bereiken dan degenen die 30 minuten of minder actief waren. Maar er leek een optimale drempel voor vrouwen te zijn: ongeveer 60 minuten per dag werd geassocieerd met de beste kans om een ​​90ste verjaardag te vieren.

Er is misschien geen verband tussen lichaamsgrootte en het bereiken van de ouderdom bij mannen, wijzen de onderzoekers aan. Maar gedrags- en ziektegeschiedenis leek de gevonden associaties te beïnvloeden en er waren verschillen tussen rokers en niet-rokers.