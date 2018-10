Licor 43 ‘Made of Spain’

In het jaar van het Cultureel Erfgoed lanceert het Spaanse likeurmerk Licor 43 een limited edition: Made of Spain. De met mozaïek bedekte les is een hommage aan de wereldberoemde architect en kunstenaar Antoni Gaudí. Als grondlegger van de organische architectuur, een stroming binnen de Jugendstil en Art Nouveau, heeft Gaudí veel betekend voor de hedendaagse kunstwereld. Met een unieke stijl vol kleuren en organische vormen was de revolutionaire grootmeester Gaudí zijn tijd ver vooruit. Made of Spain is een ode aan de Spaanse creativiteit en het vakmanschap.

Het design van de limited edition fles is gebaseerd op de trencadís mosaic techniek die iedereen kent van het beroemde Park Guëll. De kleurrijke fles met Licor 43 Original is de eerste van een jaarlijkse Made of Spain editie. Licor 43 wil met deze collectors items de komende jaren invloedrijke kunstenaars eren en de Spaanse Heritage een eigentijds gezicht geven.

Drinktips

Je kan de heerlijke smaak van Licor 43 Original op talrijke manieren ontdekken, uiteraard in haar pure vorm met een paar ijsblokjes, maar ook door er een lekkere cocktail van te maken. Bijvoorbeeld Carajillo 43. Zo maak je hem:

Vul een glas tot de helft met ijsblokjes en dien dit samen met het kopje hete espresso op. Schenk op het moment van drinken de espresso bij de likeur over het ijs en roer even door. Nu is de Carajillo 43 klaar om te drinken. Salud!

De limited edition Made of Spain met Licor 43 Original is vanaf vandaag verkrijgbaar in Nederland bij de Gall&Gall en de betere slijterijen (richtprijs €19,99 – 700 ml).